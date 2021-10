Au Pays de Galles, l'histoire des minorités noires et asiatiques sera obligatoire à l'école

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Sky News

Le Pays de Galles devrait être le premier territoire britannique à imposer l'enseignement de l'histoire des minorités ethniques, notamment noires et asiatiques dans les programmes scolaires. Le gouvernement a tenu à ajouter cet apprentissage de la diversité des communautés, qui doit encore être approuvé par les membres du Parlement gallois.

Le cours d'histoire des minorités a été élaboré par des enseignants et d'autres professionnels de l'éducation et devrait entrer au programme en septembre 2022. Il comprend six domaines d'apprentissage ainsi que des modules obligatoires. Cette annonce intervient alors que le Black History Month (mois de l'histoire des Noirs) débute au Pays de Galles.

Aider les jeunes à comprendre et respecter leur histoire

Ce nouveau programme est largement soutenu par le gouvernement gallois. 500.000 livres (un peu plus de 580.000 euros) ont été allouées au groupe de travail chargé de le construire. Pour le ministre de l'Éducation, Jeremy Miles, «il est d'une importance vitale que notre système éducatif permette aux jeunes de comprendre et de respecter leur histoire, leur culture, leurs traditions et celles des autres». Élargir le système éducatif à l'histoire d'autres communautés aidera la société à progresser, affirme-t-il.

Kerina Hanson, présidente du syndicat des chefs d'établissement NAHT Cymru, va dans le même sens que le ministre. Ce programme pourrait favoriser «le développement de nos enfants et de nos jeunes en tant que citoyens éthiques, informés et bien préparés pour l'avenir», estime-t-elle.

Selon Kerina Hanson, ce système éducatif aidera à construire une société équitable au Pays de Galles.