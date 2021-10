La consommation de cannabis n'a pas augmenté dans les États américains l'ayant légalisée

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Une étude menée par les scientifiques du Journal of the American Medical Association (JAMA) révèle que la consommation de cannabis n'a pas augmenté dans les États américains où elle a été légalisée. L'usage de la marijuana a été évalué avant et après sa légalisation dans les dix-huit États concernés, plus Washington D.C. Les scientifiques ont pour cela interrogé 830.000 Américains de plus de 12 ans sur leur consommation de cannabis.

Les recherches se sont concentrées sur les années 2008 à 2017 et prennent en compte l'origine éthnique des consommateurs. Les États de Washington et du Colorado ont été les premiers à autoriser le cannabis à des fins récréatives en 2012. Dans ces deux exemples, l'usage de la drogue a connu une légère augmentation chez les participants blancs et hispaniques de l'étude. Néanmoins, la consommation globale des personnes âgées de 12 à 20 ans n'a pas augmenté dans les dix-huit États ayant légalisé la marijuana.

Joe Biden en faveur de la décriminalisation

Le président américain s'est exprimé au sujet de la légalisation du cannabis à des fins récréatives. S'il n'est pas favorable à la légalisation de la drogue à l'échelon fédéral, il juge en revanche utile de «décriminaliser» son usage, indique sa porte-parole Jen Psaki. En 2021, le Connecticut, le Nouveau-Mexique, New York et la Virginie ont légalisé la marijuana. Pour Joe Biden, davantage de recherches sur l'impact de la légalisation sont nécessaires avant de pouvoir pleinement la soutenir.

À lire aussi L'ONU déclasse le cannabis des drogues les plus dangereuses

Le chef démocrate du Sénat américain, Chuck Schumer, souhaite quant à lui proposer une loi à ce sujet. Il déclarait en avril dernier qu'il était temps «d'aller de l'avant, point final», rapporte The Independent.

Les élus démocrates sont nombreux à faire pression sur le président américain pour que la consommation légale de cannabis ne soit plus un sujet de débat.