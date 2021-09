De la neige livrée pour le dernier plaisir d'un chien atteint d'un cancer

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

«Demande unique.Quelqu'un aurait une machine à piler de la glace pour la saison?» Les maîtres de Maggie, une chienne atteinte d'un cancer en phase terminale, ont voulu lui offrir un dernier plaisir avant de la faire euthanasier.

Vendredi 24 septembre, Elijah Lee Saltzgaber explique sur ses réseaux sociaux que sa «douce chienne» va partir le lundi suivant et qu'avec sa compagne, ils aimeraient lui construire un dernier banc de neige pour que Maggie puisse se rouler dedans. En effet, l'animal est une amoureuse de l'hiver, rapporte The Independent.

«Un paradis sur Terre»

Le couple d'Américains s'est tourné vers le Salt Lake County Parks and Recreation, un ensemble de parcs et loisirs du comté financés en partie par le zoo de Salt Lake. Durant le week-end, ils ont demandé un peu de neige pour leur chienne, espérant obtenir entre 10 et 20 gallons de glace (soit plus de 75 litres).

L'équipe du Salt Lake County Parks and Recreation s'est donc mobilisée pour piler de la glace et la livrer dans le jardin de Maggie. Derrière un panneau «Maggie's snow», un tas de neige a été étalé à l'ombre. Des photos de ce dernier moment enneigé ont été publiées sur la page Facebook d'Elijah Lee Saltzgaber.

Le Salt Lake County Parks and Recreation a, à son tour, posté sur Facebook un message de condoléances à la famille de Maggie.

L'équipe était heureuse d'offrir à l'animal de compagnie «un petit paradis sur Terre».