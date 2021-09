Faire 7.000 pas par jour est le nouveau 10.000

Temps de lecture: 3 min

Plusieurs d'entre nous ont des téléphones intelligents ou des applications qui comptent le nombre de pas que nous faisons. En général, nous cherchons à faire au moins 10.000 pas par jour, ce qui, nous rappelle-t-on souvent, est l'objectif à atteindre pour améliorer notre santé.

Cet objectif est un chiffre arbitraire. Cependant, il est maintenant inclus dans les objectifs d'activité quotidienne des téléphones intelligents ou des moniteurs d'activités comme Fitbit.

Or, lorsque vous tentez de devenir plus actif, il peut être démoralisant de regarder votre nombre de pas et de vous rendre compte que vous n'avez pas atteint votre objectif de 10.000 pas. En fait, cela peut même être démotivant, surtout à une époque où beaucoup de gens travaillent encore à la maison et ne parviennent qu'à marcher de leur bureau de fortune jusqu'à la cuisine pour prendre leur collation (généralement) malsaine.

Un risque de décès inférieur

La bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que les preuves s'accumulent pour suggérer que faire moins de 10.000 pas peut être tout aussi valable pour la santé. L'étude la plus récente, menée par l'université du Massachusetts, a suivi plus de 2.000 adultes d'âge moyen de différentes origines ethniques pendant onze ans. L'équipe de recherches a constaté que les personnes faisant au moins 7.000 pas par jour avaient un risque de décès inférieur de 50 à 70% pendant la période d'étude par rapport à celles faisant moins de 7.000 pas par jour.

Une autre conclusion intéressante de l'étude est que le risque de décès n'est pas associé à l'intensité des pas. Si deux personnes font le même nombre de pas, celle qui les fait à faible intensité n'a pas plus de risque de décès que celle qui les fait à intensité modérée.

Augmenter le nombre de vos pas quotidiens de 1.000 par jour présente des avantages considérables.

Pour toute recherche, nous devons tenir compte de sa méthodologie et déterminer ses limites afin de nous assurer de tirer des conclusions exactes. L'étude menée par l'université du Massachusetts a recueilli des données sur une période d'environ onze ans. Toutefois, le nombre de pas n'a été mesuré qu'une seule fois, sur une période de trois jours, en 2005-2006. La mortalité et d'autres mesures de santé ont fait l'objet d'un suivi en août 2018.

Le nombre de pas n'a pas été contrôlé pendant toute la durée de l'étude, car cela aurait été trop contraignant pour les participants. Par conséquent, on a supposé que le nombre de pas quotidiens des participants n'avait pas changé pendant la période de l'étude. Or, ce nombre de pas peut évidemment changer pour diverses raisons, comme le fait d'avoir de jeunes enfants, le temps de trajet pour se rendre au travail, les blessures, etc. Il est donc difficile de tirer des conclusions fermes avec ce type de données.

Des preuves antérieures vont dans le même sens

Les résultats de l'étude de l'université du Massachusetts s'appuient sur les résultats de la Harvard Medical School. Une étude antérieure a démontré qu'en moyenne, environ 4.400 pas par jour suffisent à réduire significativement la mortalité des femmes pendant la durée de l'étude.

Toutefois, les participantes étaient plus âgées que celles de l'étude du Massachusetts (âge moyen de 72 ans), ce qui pourrait expliquer pourquoi un nombre de pas plus faible a permis de réduire le taux de mortalité de l'étude. Peut-être que les adultes plus âgés ont besoin de moins d'activité pour obtenir des avantages similaires pour la santé.

Même si nous devons être prudents quant à l'interprétation des données de ces différentes études, il est clair qu'il y a d'indéniables avantages pour la santé à faire moins de 10.000 pas par jour.

Alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande aux adultes de faire au moins 150 minutes d'exercice d'intensité modérée par semaine (ou 75 minutes d'exercice vigoureux), il n'existe aucune directive liée au nombre de pas, qui est facile à mesurer. Cela s'explique par le nombre limité d'études montrant la relation entre le nombre de pas (et l'intensité) et les résultats pour la santé.

| Blue Bird via Pexels

Il est clair que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour aider à définir le volume et l'intensité des pas quotidiens afin de fournir aux gens un outil facilement quantifiable pour déterminer les niveaux d'activité. Cela pourrait contribuer à augmenter le niveau général d'activité physique du public, alors qu'actuellement une personne sur quatre dans le monde ne respecte pas les niveaux recommandés.

La prochaine fois que vous verrez que votre nombre de pas quotidien est inférieur à 10.000, ne vous démotivez pas et rappelez-vous que vous obtiendrez des avantages pour la santé en faisant environ 7.000 pas. Si vous souhaitez améliorer votre santé en augmentant le nombre de vos pas, la recherche a montré qu'augmenter le nombre de vos pas quotidiens de 1.000 par jour présente des avantages considérables.

