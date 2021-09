Un cycliste australien utilise son GPS pour recréer la couverture de «Nevermind» de Nirvana

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Il y a tout juste trente ans, Nirvana faisait entrer l'underground dans le mainstream avec l’album «Nevermind» et leur premier titre «Smell Like Teen Spirit», qui ne s’est pas fait sans quelques trahisons aux préceptes punk de Kurt Cobain et de ses comparses. Mais il reste culte au point que certaines personnes font des folies, raconte le Guardian. C’est le cas de Pete Stokes, qui a parcouru environ 150 kilomètres sur un vélo, autour de la ville d’Adelaïde en Australie, pour esquisser le contour du célèbre bébé de la couverture de l’album, avec un visage légèrement en colère (peut-être pour illustrer la plainte récente de ce dernier contre le groupe pour «pornographie infantile»?).

Le bébé de la couverture de «Nevermind» recréé sur Strava par Pete Stokes. | Instagram de Pete Stokes.

Pete Stokes n’a pas non plus oublié le billet de banque, faisant ainsi le remake parfait. Tout ce petit tableau a pris environ huit heures pour ce dernier, sans compter des arrêts pour casser la croûte.

«Nirvana a sa place dans ma collection de disques. Quand cet album est sorti, j'étais au lycée, j'avais environ 14 ans, et c'est à ce moment-là que vous formez votre amour de la musique», a déclaré Pete Stoke au Guardian australien. Ce quadragénaire est gestionnaire de projet de parcs nationaux.

Pete Stokes est un habitué des dessins sur Strava avec son vélo. Ici, un dragon. | Instagram de Pete Stokes.

Et ce n’est pas sa première tentative. Le cycliste a également dessiné Beethoven sur Strava à l'occasion du 250e anniversaire du compositeur, ainsi que des dinosaures, des dragons, des renards et un selfie.

Les coureurs et les cyclistes du monde entier font de l'art sur Strava, de Dark Vador aux demandes en mariage. Parfois, outre les hommages et les messages bien intentionnés, on trouve des tentatives plus… grossières.