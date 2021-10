Les Romains étaient-ils vraiment sans pitié envers leurs ennemis?

Temps de lecture: 2 min

La réponse de Louis Gabriel:

L'empire était immense et les Romains n'avaient tout simplement pas assez de troupes pour contrôler en permanence chaque coin de l'empire. Ils avaient donc conçu un système aussi simple que génial où tout était basé sur la rapidité et la force de la frappe. Pour cette raison, ils avaient construit un réseau de routes qui permettait aux légions de se déplacer rapidement d'un point de l'empire à un autre.

Dans chaque partie de l'empire, il y avait des garnisons relativement limitées dont la tâche était de tirer le signal d'alarme en cas de révolte et de tenir jusqu'à ce que les légions arrivent.

Traitement exemplaire

Les légions étaient constamment en marche et en train de se déplacer d'un point chaud à l'autre. Une fois arrivées, elles devaient frapper vite et très fort: vite afin d'éviter que la révolte puisse s'étendre et pour que les légions soient rapidement disponibles au cas où elles seraient nécessaires ailleurs; très fort pour éviter que la révolte puisse reprendre une fois que les légions seraient parties et surtout, pour montrer aux autres peuples que ce serait une très mauvaise idée de vouloir faire pareil.

Le traitement devait alors être exemplaire. Ceux qui résistaient étaient tués, les autres (femmes et enfants inclus) réduits en esclavage. Chaque peuple de l'empire devait savoir ce qui lui arriverait s'il tentait de se débarrasser du pouvoir romain.

C'est-ce qu'ont notamment appris les Juifs à leurs dépens. Non seulement ils ont eu la très mauvaise idée de massacrer la garnison romaine de Césarée, mais ils ont refusé de reconnaître leur défaite et ils ont continué la lutte après l'arrivée des légions. Il s'agissait là de quelque chose que les Romains ne pouvaient pas laisser passer et ils se sont efforcés d'éradiquer la présence juive dans le pays, jusqu'à en changer le nom (Palestine). Les Romains n'avaient rien contre les Juifs en particulier, mais cela faisait partie de leur stratégie pour maintenir l'empire sous contrôle.