«Et pourtant elles tournent»: le palmarès du concours Arte

Temps de lecture: 2 min

Avec son concours de courts-métrages documentaires au féminin «Et pourtant elles tournent», ARTE a souhaité offrir aux réalisatrices une meilleure visibilité, tout en affirmant une plus grande mixité des regards. Slate est pARTEnaire de cette initiative. Les lauréates sont à présent connues!

Les courts-métrages d'une durée de 7 à 12 minutes répondaient au thème: «Besoin de personne». La participation a été massive avec plus de 800 documentaires visionnés par le comité de sélection, qui en a retenu 30 présentés au jury final. Ce dernier a sélectionné 17 lauréates qui verront leur court-métrage acheté et diffusé prochainement sur ARTE et sur sa plateforme ARTE.TV.

Le jury a décerné le Grand prix à Meryem-Bahia Arfaoui pour Les Splendides, à qui ARTE France proposera un contrat de développement avec l'unité Société et Culture pour un documentaire de 52 minutes. Le prix du jury revient ex-aequo à Erika Haglund, pour Elana, et à Anouk Meissner pour Nobody owns me. Les deux réalisatrices recevront chacune une bourse de 3.000 euros.

Les 17 courts-métrages retenus par le jury pour une prochaine diffusion sur ARTE et ARTE.TV sont: