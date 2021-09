La Chine lance son concours du bâtiment le plus moche

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

La 12e édition des bâtiments les plus laids du pays s'ouvre officiellement en Chine. Une église en forme de violon, une maison à l'envers et un hôtel modelé selon une figurine de poupée font partie des candidats. Les infrastructures, au nombre de quatre-vingt-dix, ont été répertoriées par le site web d'architecture chinois Archcy.com. Tous ces gratte-ciel, musées, hôtels et installations sportives du pays avec des formes inhabituelles ou ornements sans finesse seront jugés dans un premier temps par le public, avant qu'un jury composé d'architectes ne prenne le relais en décembre. Ils départageront les dix finalistes.

Une porte à cinq arches en favori

À ce jour, 30.000 personnes ont déjà voté pour l'édifice le plus moche à leurs yeux, rapporte CNN. Le bâtiment arrivant actuellement en tête est une porte à cinq arches située à l'université du Zhejiang, à Hangzhou, au sud de Shanghaï. Un pont de verre de la province du Sichuan, suspendu entre deux statues géantes d'homme et de femme en costume traditionnel se place en deuxième position.

À lire aussi Où sont les bâtiments les plus laids du monde?

Les critères d'élection reposent sur neuf axes, dont le manque d'harmonie avec l'environnement et le plagiat.

En 2014, face à la prolifération de designs douteux et de gratte-ciel, le président Xi Jinping avait exprimé son inquiétude. Le gouvernement s'est alors empressé de réguler la construction de bâtiments excentriques. En 2020, une circulaire interdisant les bâtiments de plus de 500 mètres de haut a été publiée. Cette année, le document a été édité pour interdir la construction de bâtiments «laids» afin de promouvoir ceux qui sont «convenables, économiques, verts et beaux». Le pays souhaite également nommer un architecte en chef pour chaque ville et établir une liste noire de ceux qui ne se plient pas aux règlements d'urbanisme.