Deux hommes arrêtés avec leur coffre rempli de KFC pour défier le confinement en Nouvelle-Zélande

La police d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, a arrêté deux hommes à proximité de la frontière de la ville. Dans le coffre de leur voiture se trouvaient du poulet frit de chez KFC, des frites et plus de 100.000 dollars (environ 85.200 euros). Un butin digne d'une mauvaise comédie policière? Pas tellement. La Nouvelle-Zélande pratique la stratégie Zéro Covid» et la ville Auckland, la plus grande du pays, est particulièrement surveillée. Elle est soumise à un confinement strict avec fermeture des restaurants et interdiction de la vente à emporter.

L'appel de la junk food

«Les agents de police ont remarqué un véhicule d'apparence suspecte circulant sur une route de gravier, et en voyant la voiture de police, le véhicule a fait demi-tour et a accéléré en essayant de s'échapper», raconte un porte-parole des forces de l'ordre néo-zélandaises. La voiture a donc été fouillée et examinée avec attention. Résultat, les deux hommes transportaient au moins trois seaux de poulet, jusqu'à dix pots de salade de chou, une quantité de frites non divulguée et 100.000 dollars.

Cette interpellation n'est pas la première en Nouvelle-Zélande depuis que les restrictions sanitaires interdisent la restauration. La semaine dernière, un homme a été inculpé pour avoir franchi la frontière d'Auckland à la recherche d'un McDonald's. L'homme en question s'était filmé sur les réseaux sociaux durant son périple pour trouver de la junk food.

Malgré le caractère comique de la situation, les règles de confinement sont très strictes en Nouvelle-Zélande. Les enfreindre peut entraîner une peine d'emprisonnement de six mois maximum ou une amende de 4.000 dollars (3.400 euros).