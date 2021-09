Savez-vous vraiment ce que veut dire «je t'aime» pour votre partenaire?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Quelle est la vérité froide à propos des relations de couple?»

La réponse de Qui? Moi(?):

On ne sera jamais dans la tête de notre partenaire. On ne sait pas exactement ce que notre moitié pense ni comment elle le pense. On ignore aussi si, quand on lui parle, elle comprend le message de la manière dont on voudrait le faire passer. C'est valable pour toutes les autres personnes avec qui nous communiquons.

Nous, êtres humains, avons tendance à partir du postulat que nous comprenons l'autre et que l'autre nous comprend, parce que nous utilisons les mêmes mots. Mais que veut dire au juste «utiliser les mêmes mots»? Un mot n'a-t-il pas souvent plusieurs définitions et significations possibles?

Dans la vie de tous les jours, cela peut ne quasiment pas avoir d'importance. Jusqu'à ce que ça en ait. Pour illustrer ce propos, rien ne vaut une mise en situation.

Julien et Sabine sont en couple depuis cinq mois. Ils viennent de se dire «je t'aime» pour la première fois. Mais, en fait, ils viennent de se dire qu'ils s'aiment chacun à leur façon. Ce que Sabine vient de dire, elle, c'est quelque chose du style: «Je me sens tellement bien dans tes bras que j'ai envie d'y passer des heures entières, et seulement dans les tiens.» De son côté, ce que Julien sous-entend, c'est: «Je me vois m'investir dans cette relation au point que je suis prêt à faire encore plus d'efforts pour assurer la pérennité de notre foyer, et qu'on vive une vie remplie d'opportunités.»

Le cœur du problème

Sabine vient de dire que ce qu'elle souhaite, c'est de passer plus de temps ensemble. Julien vient de déclarer qu'il veut travailler davantage à construire leur relation. Comment, sur la durée, cela peut-il fonctionner efficacement?

On a déjà tenté de me faire revoir ma définition personnelle de cette formule parce que, pour moi, elle signifie généralement: «Si une personne armée pointe un flingue sur toi, je suis prêt à prendre les balles à ta place.» J'imagine qu'une bonne partie des gens (moi compris) n'ont jamais pensé à demander à leur partenaire ce que signifiaient les mots «je t'aime» pour elle ou lui. J'imagine que, s'ils creusaient le sujet, ils seraient très surpris (et c'est aussi probablement l'une des raisons pour lesquelles ils ne le font pas, et ne le feront jamais, pour certains).

On ne se rend pas compte que, souvent, le «je t'aime» d'il y a quatre mois et le «je t'aime» actuel ne veulent pas forcément dire la même chose.

Mais il y a pire. On ne se rend pas compte que, souvent, le «je t'aime» d'il y a quatre mois et le «je t'aime» actuel ne veulent pas forcément dire la même chose. Julien et Sabine viennent de déménager, disons à Strasbourg. Juste avant d'emménager, Sabine lui déclare un «je t'aime» qui signifie: «Je te remercie d'avoir accepté de bouger pour qu'on s'établisse ici, j'ai envie qu'on profite de ce moment pour te présenter les gens que je connais dans le coin.» Julien lui répond donc un «je t'aime» qui signifie: «T'inquiète, chérie, je vais tout commencer à déballer tout de suite, comme ça on pourra se focaliser sur la planification de notre nouvelle vie.» Encore une fois: missmatch (ça ne colle pas).

«Je t'aime» n'est pas exactement ce que l'on pourrait appeler un mot poubelle, mais il peut vouloir dire tellement de choses qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il veut dire si on ne le demande pas. Voilà.