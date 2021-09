Comment votre brosse à dents électrique peut aider à la pollinisation

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Comment améliorer le rendement des cultures? Comme aider la pollinisation des plantes à fleurs? Autant de problématiques qui, à l'échelle d'une seule personne, semblent bien difficiles à résoudre. Du moins si vous n'avez pas de brosse à dents électrique à portée de main. Explication.

De nombreuses cultures à travers le globe ont une pollinisation particulière appelée pollinisation vibratile. Le pollen des fleurs de tomates, de myrtilles ou encore de piments, est contenu dans des anthères fermées avec une petite ouverture. Pour que ce pollen soit projeté hors de l'anthère, une abeille doit se poser dessus et faire vibrer ses ailes de manière à créer une vibration. C'est une méthode qui rend la pollinisation bien plus efficace.

Problème, ce mécanisme est de plus en plus perturbé par le manque de pollinisateurs. C'est en effet l'hécatombe chez les abeilles, et, rien qu'en France, près de 30 % de leurs colonies disparaissent chaque année. Sans cette précieuse vibration, les rendements peuvent être fortement impactés.

Pour pallier le manque de petites fées du jardin, les horticulteurs utilisent depuis des lustres un outil, un diapason, qui imite les vibrations à haute fréquence des abeilles, pour amener la plante à libérer son pollen, explique The Guardian. Ce dispositif n'est pourtant pas sans inconvénient et reste peu pratique. C'est là qu'intervient notre fameuse brosse à dents.

Pollen à tout-va

Dans un article pour le média britannique, James Wong, célèbre botaniste, explique cette petite astuce, qu'il tire d'une expérience de scientifiques de l'Université du Texas Rio Grande Valley. Ces derniers ont tenté de remplacer les vibrations des diapasons par... les vibrations d'une brosse à dents électriques. Et ça marche.

Pour polliniser à tout-va, il suffit en fait d'enlever la tête de la brosse à dents et de poser la pointe métallique au centre d'une fleur ouverte. Laisser vibrer pendant cinq secondes, et le tour est joué: la plante s'est autopollinisée.

Certes, sur de grandes parcelles, la tache s'annonce fastidieuse. Mais l'astuce est parfaite pour un petit potager, ou même pour quelques fleurs aux balcons. James Wong s'est lui-même prêté au jeu et a noté une augmentation de 20% du rendement de ses cultures. Pratique.