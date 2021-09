Que faire face au papier toilette, ce fléau pour l'environnement

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Fast Company

Ce n'est pas forcément dans les toilettes, une fois comfortablement installé, que l'on pense pouvoir changer le monde. Pourtant, juste à côté de nous, trône sans que l'on s'en aperçoive un objet banal oh combien ravageur pour l'Environnement: le papier toilette.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'après WWF, près de 27.000 arbres sont abattus chaque jour pour en fabriquer, et près de 178 litres d'eau sont nécessaires pour composer un seul de ces rouleaux. Un chiffre ahurissant, quand on sait qu'un Européen en utilise environ 120 par an.

Ce n'est pas tout. Les composés chlorés et autres substances chimiques qui permettent, entre autres, de leur donner une belle couleur blanche attrayante, sont dangereux pour la planète mais aussi pour la santé. Une fois utilisés, les rouleaux et emballages jetés à la poubelle participent également à polluer le globe. Que faire dès lors pour sortir de cette consommation préjudiciable?

Le retour du jet d'eau

La solution la plus radicale, mais également l'une des plus efficaces, est tout simplement l'utilisation d'eau pour se nettoyer après être passé au petit coin. À regarder de plus près, c'est en fait le moyen déjà utilisé par près de 70% des habitants de la planète, principalement dans les pays asiatiques et musulmans, précise Libération.

La transition est un petit peu trop brusque pour votre derrière? Pas de panique, ce n'est pas l'unique alternative. Vous pouvez toujours opter pour l'option des rouleaux issus de papiers recyclés ou des tissus lavables et réutilisables qui, forcément, ont un impact environnemental moindre. Une dernière possibilité existe enfin: le bambou.

N'imaginez pas vous balader avec des tiges de bambou tel un panda. Rien de tel. Ici l'on parle de papier toilette fabriqué à partir de bambou. Cette dernière option a le vent en poupe, notamment aux États-Unis, rapporte le média Fast Company, qui publie les résultats d'un rapport du Natural Ressources Defense Council (NRDC), descendant en flèche de nombreuses marques américaines de papier toilette néfaste pour la planète. Parmi les bons élèves, Cloud Paper, une startup qui fabrique ce produit du quotidien à partir de bambou, a enregistré une augmentation de 800% de souscriptions en 2020.

Toujours pas convaincu? Vous pouvez toujours arrêter complètement de vous essuyer les fesses. Mais, comme nous l'écrivions dans un autre article, c'est à vos risques et périls.