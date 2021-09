Un londonien se coince un câble USB dans le pénis en tentant de le mesurer

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

L'adolescence est l'âge des expérimentations. On franchit des caps, on teste les limites. Parfois, on les dépasse même. Un adolescent londonien, âgé de 15 ans, en a fait les frais: dans une expérience étrange, le jeune homme s'est introduit un câble USB dans le pénis. Il voulait en mesurer la longueur.

Tout a ensuite viré au cauchemar. Le câble s'est retrouvé complètement coincé dans son urètre, les deux extrémités du fil suspendues à l’extérieur de son membre. Ses tentatives désespérées pour le retirer se soldaient toutes par un échec. Quand il a commencé à uriner du sang, ses parents l'ont emmené droit aux urgences, sans comprendre vraiment ce qui se passait.

L'histoire ne s'arrête pas là. Redirigé par les urgences à l’University College Hospital à Londres, le jeune homme a demandé à être examiné sans la présence de sa mère. L'adolescent a alors avoué en privé aux médecins s'être introduit le fameux câble. L'opération chirurgicale était inévitable.

Un facteur est venu compliquer les choses: il y avait un nœud sur le fil. Mais l'opération s'est finalement déroulée avec succès et, en pratiquant une incision entre les organes génitaux et l’anus, les chirurgiens ont pu retirer le dispositif.

À lire aussi L'éducation sexuelle à l'école ne répond pas assez aux besoins des élèves

Le jeune homme a pu sortir de l'hôpital le lendemain et un examen quelques semaines plus tard a confirmé son bon rétablissement. Pour autant, il pourrait observer un possible rétrécissement de son entrejambe dû à la cicatrisation de l'urètre, ajoute Newsweek. Le rapport sur l'incident précise par ailleurs que l'adolescent ne présentait aucun trouble psychiatrique, juste une curiosité sexuelle qui l'a poussé à tenter cette expérience malheureuse.

C'est en fait loin d'être une histoire isolée: de nombreux cas d'objets en tous genres bloqués dans l'urètre ont déjà été observés partout dans le monde. Et parfois, les patients ont bien plus de mal à assumer leur geste. En juin 2020 par exemple, un jeune Indien s'était rendu dans un hôpital, indiquant avoir avalé par erreur un câble de chargeur de téléphone portable. En pleine opération, les soignants ont finalement découvert que le fil se trouvait dans la vessie du patient. L'homme s'était en fait introduit un câble long d'une soixantaine de centimètres dans son pénis.