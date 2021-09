Une bouteille à la mer découverte trente-sept ans plus tard

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Une bouteille en verre contenant un message a été découverte au large d'Hawaï, à 6.000 kilomètres de son lieu de départ et trente-sept ans après avoir été mise à l'eau. En 1984, des lycéens de Choshi, un établissement de la préfecture orientale de Chiba au sud de Tokyo, au Japon, ont lancé des bouteilles à la mer. L'une d'elles a été découverte en juin dernier par une jeune Haïtienne de 9 ans, Abbie Graham.

Les étudiants du club de sciences naturelles du lycée Choshi avaient pour projet d'étudier les courants océaniques. Entre 1984 et 1985, ils ont lâché 750 bouteilles dans l'océan, près de l'île de Miyakejima à Tokyo. Depuis, une bonne partie d'entre elles ont été retrouvées à divers endroits du globe: Okinawa, Philippines, Chine, côte-ouest des États-Unis, etc. La plus récente avait été retrouvée en 2002 sur l'île de Kikaijima, au sud-ouest du Japon.

Et le message?

Abbie Graham était sur une plage rocheuse à Hawaiian Paradise Park quand elle est tombée sur l'objet en verre. À l'intérieur, elle a trouvé plusieurs papiers dont des formulaires de contact en japonais, anglais et portugais. Le message principal explique en quoi consiste le test et se termine par une demande explicite: contacter l'école.

Ce que la jeune Haïtienne s'est empressée de faire. En renvoyant le formulaire, elle y a ajouté un dessin d'elle et de sa sœur mangeant des sushis. Début septembre, le lycée Choshi a reçu le courrier. Lors d'un briefing le 15 septembre, le directeur adjoint de l'établissement, Jun Hayashi, s'est exprimé sur cette histoire. «Nous pensions que le dernier message avait été trouvé à Kikaijima. Nous n'avions jamais imaginé qu'un autre serait découvert trente-sept ans plus tard.» Présente lors de cette allocution, une ancienne membre du club de sciences naturelles, Mayumi Kanda, a ajouté que cet événement avait «ravivé des souvenirs nostalgiques de [ses] années lycée».