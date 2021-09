Le meilleur vin pour la santé est sans alcool

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Alcoolisé ou pas, le vin aurait de réelles vertus pouvant améliorer la santé cardiaque des consommateurs. Mais les bienfaits de cette boisson seraient liés aux raisins et non à l'alcool, rapporte une étude menée par des chercheurs de l'université d'Anglia Ruskin en Angleterre. Pour bénéficier des bienfaits sans les risques de maladies, mieux vaut donc boire du vin non alcoolisé.

Des recherches ont été réalisées auprès de 450.000 personnes âgées de 40 à 69 ans pour examiner les impacts d'une consommation modérée d'alcool sur leur santé. Le risque de maladie coronarienne –où le coeur reçoit un faible apport en sang– est réduit de 40% pour les consommateurs modérés de vin et de vin sans alcool. Ces bienfaits ne sont pourtant pas à généraliser à toutes les boissons alcoolisées.

Bière, cidre et spiritueux mauvais pour le coeur

L'équipe en charge de l'étude insiste sur le vecteur de bienfaits dans le vin ou le champagne: le raisin. Riche en antioxydants, ou polyphénols, ce fruit réduit le risque de maladie cardiaque et d'hypercholestérolémie. Il est évidemment préférable de privilégier le vin sans alcool, ce que Rudolph Schutte, docteur en sciences médicales à l'université d'Anglia Ruskin en charge de l'étude, préconise en alertant sur les dangers des boissons alcoolisées.

L'étude s'est également concentrée sur les consommateurs de bière. Ils présentent un niveau plus élevé de maladies cardiaques et cérébrovasculaires, de cancer et de mortalité prématurée. Il en va de même pour les buveurs de cidre et de spiritueux.

Pour Rudolph Schutte, ces résultats aideront à démystifier le mythe selon lequel une faible quantité d'alcool n'est pas mauvaise pour la santé.