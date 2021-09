Des loutres et des léopards de l'Amour vont être vaccinés contre le Covid

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Les loutres de rivière, les chimpanzés, les guépards et les léopards de l'Amour du zoo Maryland de Baltimore, aux États-Unis, vont recevoir des doses de vaccin contre le Covid-19. Cet essai est une mesure de précaution qui a pour but de préserver les espèces de l'établissement jugées vulnérables face au virus. Les doses devraient être reçues et administrées d'ici à l'automne, précise Ellen Bronson, la directrice principale de la santé animale, de la conservation et de la recherche de l'établissement.

Pas d'inquiétudes, quant aux moyens d'administration du vaccin, rassure-t-elle: les animaux ont été formés pour «participer à leurs propres soins de santé». En d'autres termes, ils sont habitués à l'équipe qui administre les médicaments sans qu'il soit nécessaire de les mettre sous sédation.

Un vaccin spécifique pour les animaux

La société de santé animale Zoetis s'est chargée de développer le vaccin destiné à la prévention spécifique des animaux. Onze mille doses ont été données à soixante-dix zoos et centres animaliers aux États-Unis. Ce programme est largement soutenu par le ministère américain de l'Agriculture. Néanmoins, les impacts du Covid-19 sur les animaux ne sont pas encore totalement compris et des études sont encore en cours.

Avant le zoo du Maryland, d'autres établissements ont eu recours à la vaccination des animaux, rapporte The Independent. Le zoo de San Diego a été le premier à vacciner sa population de gorilles. Puis celui d'Oakland a suivi en lançant son programme de vaccination pour certaines espèces. Les animaux vaccinés restent en observation afin d'évaluer s'ils sont sujets aux effets secondaires. À ce jour, aucune communication n'a été publiée à ce sujet.