L'eau gazeuse est-elle aussi saine que l'eau plate?

Fade, insipide, inintéressante: certains ne manquent pas d'adjectifs pour décrier le goût de l'eau plate. L'eau gazeuse, quant à elle, ne manque pas d'atouts pour séduire les plus réfractaires. Ses bulles amusantes et pétillantes font d'elle une expérience sensorielle. Pour autant, cette dernière est elle aussi saine que l'eau plate? Le New York Times démêle le vrai du faux.

Boire de l'eau, c'est avant tout s'hydrater. De ce point de vue-là, l'eau gazeuse (naturellement pétillante ou artificiellement gazéifiée) n'a pas à rougir de son homologue plate: ces deux boissons sont aussi hydratantes l'une que l'autre. Elles sont donc tout autant bénéfiques pour le fonctionnement de notre corps.

À y regarder de plus près, un seul point noir vient ternir le tableau de l'eau gazeuse. Elle est obtenue en infusant de l'eau avec du dioxyde de carbone, explique The Conversation, ce qui produit, au contact de la salive, de l'acide carbonique avec un pH (l'unité de mesure d'acidité) légèrement acide. Voilà le problème: cet acide présent dans la boisson peut mettre à mal vos dents. L'acide carbonique a en effet un pH compris entre 3 et 4, contrairement à la bouche, dont le pH flirte plutôt avec les 6 ou 7.

De son côté, l'eau plate fait office d'élève modèle, avec un pH de 7. Quand elle est consommée depuis un robinet, elle contiendrait également du fluor, qui aide à prévenir les caries dentaires. Plate, mais efficace.

Revenons à nos bulles. Que risque-t-on face à la légère acidité de cette boisson pétillante? Si, dans les faits, l'acidité peut éroder l'émail de nos dents, les exposant davantage aux caries, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. L'eau gazeuse est par exemple bien moins érosive que le soda ou le jus de fruits, ce qui en fait donc une bonne alternative à ces boissons très sucrées. Il faudrait en consommer de manière vraiment récurrente chaque jour pour que les quenottes en viennent à subir les premiers effets néfastes , précise le média américain. Toutefois, il serait plutôt préférable de considérer cette boisson comme un petit plaisir plutôt que comme une source principale d'eau.