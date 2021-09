Lorsque des personnes sont captivées par la même histoire, leurs rythmes cardiaques se synchronisent

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Alert

«Il était une fois...»: ainsi commence l'histoire, et voilà que les cœurs des auditeurs commencent à battre à l'unisson. Même si les personnes se trouvent à distance les unes des autres, leurs fréquences cardiaques vont fluctuer sur les mêmes temps de la narration à mesure que l'histoire avance. C'est ce qu'ont révélé les scientifiques de la City University de New York dans une étude publiée dans la revue Cell Reports. Il s'agit ici d'une avancée majeure qui remet en question l'hypothèse selon laquelle les individus devaient se trouver dans un même lieu pour interagir.

L'équipe de recherche franco-britannique, composée de neuroscientifiques et de spécialistes de l'ingénierie en biomédical, a eu confirmation de l'hypothèse qu'elle avait émise, mais elle précise tout de même un point important: si l'attention sur l'histoire est relâchée, la synchronicité des rythmes cardiaques s'altère.

«Pourquoi votre rythme cardiaque accélère-t-il et ralentit-il de la sorte?», écrit Lucas Parra, co-auteur de l'étude, sur Twitter. Selon lui, c'est parce qu'on se sent prêt à agir lorsqu'on écoute une histoire, et donc que notre cerveau nous demande d'être attentif à ce qui se passe autour de nous. Cela explique également pourquoi les fluctuations de la fréquence cardiaque sont identiques chez les personnes écoutant la même histoire.

Why does your heart rate go up and down like that? We think it is because you need to be ready to act, at a moment's notice. And for that, you need to know what is going on around you. In other words, you need to be conscious of what is happening. Even if it is just a story. 2/n pic.twitter.com/KLqoaxgWCr