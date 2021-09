Certains écureuils auraient des traits de personnalité semblables aux humains

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Pour la première fois, des recherches ont conduit à définir les traits de caractère des spermophiles à manteau doré, une espèce d'écureuils très présente en Amérique du Nord, et il s'avère qu'ils sont communs à ceux des humains. L'étude, réalisée à l'université de Californie aux États-Unis, a mis en évidence quatre traits de personnalité principaux chez ces rongeurs: l'audace, l'agressivité, le degré d'activité et la sociabilité. Ils ont une influence sur la manière dont les écureuils terrestres à manteau doré s'en sortent dans la vie.

Un avantage social

«Je considère [ces animaux] davantage comme des individus», commente Jaclyn Aliperti, l'autrice principale de l'étude, qui précise que les recherches sur le caractère des écureuils sont un champ d'étude relativement récent. Selon cette chercheuse en biologie de la faune, «la prise en compte de la personnalité dans la gestion de la faune peut être particulièrement importante pour prévoir les réponses de la faune à de nouvelles conditions, telles que les changements d'environnement ou la destruction de l'habitat liée à des activités humaines».

Depuis trois ans, les données recueillies permettent de conclure que les rongeurs les plus audacieux et les plus actifs couvrent davantage de terrain et récoltent davantage de nourriture. Ils ont en ce sens un avantage social sur leurs homologues timides et moins actifs, un fait étonnant pour cette espèce normalement asociable, explique l'équipe en charge de l'étude.

Les scientifiques ont établi un lien entre l'accès au perchoir et la sociabilité des spermophiles à manteau doré. Les écureuils qui se rendent sur les lieux en hauteur pour mieux observer leur environnement sont considérés comme étant plus sociables. Pour autant, ils prennent également le risque d'être repérés par les prédateurs.