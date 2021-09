On sait désormais quand et comment le soleil va mourir

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Alert

Ce sera un spectacle grandiose, épique. La chute et fin du soleil aura bien lieu, et on sait désormais quand cela va se produire. Rassurez-vous, les êtres humains ne seront plus là depuis un bon bout de temps, et n'assisteront pas au clap de fin.

D'après les estimations des scientifiques, le Soleil a une espérance de vie d'environ 10 milliards d'années. Une aubaine pour la vie sur Terre: notre étoile n'est aujourd'hui âgée que de 4,6 milliards d'années et il lui reste plus de 5 milliards d'années à vivre. On pourra donc encore profiter du soleil pendant un bon bout de temps, mais pas assez pour le voir tirer sa révérence.

Selon Science Alert, il ne reste qu'environ un milliard d'années à l'humanité avant que la planète Terre ne devienne invivable. La raison? Le soleil (encore lui) voit sa luminosité augmenter d'environ 10% chaque milliard d'années, ce qui transformera progressivement notre planète en un enfer brûlant et désertique.

Jaune, rouge, blanche et noire

Comment se dérouleront les derniers milliers d'années du Soleil? Le lent déclin de cette naine jaune, aux dimensions relativement modestes, s'amorcera dans environ 5 milliards d'années, quand ses réserves d'hydrogène commenceront à s'épuiser. À court de carburant, son noyau rétrécira et ses couches externes s'étendront, jusqu'à engloutir sur leur passage Mars, Vénus et même la Terre. La naine jaune se transformera alors en ce que les astrophysiciens appellent une géante rouge.

L'épopée colorée du Soleil ne s'arrête pas là: son cœur va ensuite se contracter et devenir une naine blanche extrêmement dense et chaude, précise Futura Sciences. S'ensuit le stade ultime de la mort des étoiles peu massives, la transformation en une magnifique nébuleuse planétaire multicolore, où de grands nuages de gaz entoureront ce cœur ardent.

Par la suite, il faudra encore attendre quelques longues années avant que le soleil se décide enfin à passer l'arme à gauche. Son lent refroidissement aura finalement raison de lui, et l'étoile deviendra alors une naine noire.