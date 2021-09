Les personnes vaccinées ont 11 fois moins de risques de mourir du Covid-19

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Forbes

C'est une série d'études sur les vaccins contre le Covid-19, publiées par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), qui constituent l'agence fédérale des États-Unis en charge de la santé publique, qui a sorti le chiffre: les personnes non-vaccinées ont 11,3 fois plus de risques de mourir du Covid-19 que celles qui ont complété leur schéma vaccinal.

Les recherches du CDC, publiées ce vendredi 10 septembre, montrent que les personnes vaccinées ont 4,6 fois moins de risques d'être infectées par le Covid-19, et 10,4 fois moins de risques de devoir être hospitalisées à la suite de complications dans le cas où elles auraient contracté le virus.

Pour mener ces recherches, les scientifiques rattachés aux CDC ont analysé les données de 600.000 Américains ayant eu le Covid-19, entre le 4 avril et le 17 juillet 2021, à travers treize États différents. Parmi eux, seulement 8% avaient été complètement vaccinés.

La généralisation du variant delta

L'efficacité des vaccins a toutefois diminué quelque peu depuis la diffusion du delta variant sur le territoire. Si les personnes entièrement vaccinées sont, d'après les chiffres collectés entre fin juin et mi-juillet, 4,6 fois moins susceptibles d'attraper le virus que les personnes non-vaccinées, entre début avril et fin juin, elles présentaient jusqu'à 11,1 fois moins de risques. Au cours de cette même période qui a vu le variant delta se répandre de plus en plus sur le territoire américain, l'efficacité des vaccins est passée de 91% à 78%.

Une autre étude des CDC estime que le vaccin Moderna serait le plus efficace contre le variant delta et le risque d'hospitalisation, ayant un taux d'efficacité de 92%, quand celui du vaccin Pfizer est tombé à 77% et celui du vaccin Johnson & Johnson à 65%, selon des données recueillies entre juin et août à travers neuf États. Les vaccins seraient légèrement moins efficaces chez les personnes âgées de plus de 65 ans (80%, contre 95%).

Accélérer la vaccination

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré qu'au total, 73,4% de la population éligible à la vaccination –soit les personnes de 12 ans et plus– a reçu au moins sa première dose de vaccin, et près de 54% d'entre elles sont complètement vaccinées.

Alors que les États-Unis enregistrent depuis la mi-août plus de 1.000 décès par jour liés au Covid-19, l'administration Biden a décidé de durcir sa campagne de vaccination pour endiguer la pandémie: jeudi 9 septembre 2021, un mandat de vaccination a été imposé aux employés fédéraux –ce qui concerne plus de 4 millions de personnes–, et un plan a été lancé afin que les employeurs privés comptant plus de 100 employés exigent de leur personnel de se faire vacciner ou de se soumettre à des tests Covid-19 hebdomadaires.