Quelle est la meilleure mutuelle santé en 2021?

La résiliation infra-annuelle des contrats d’assurance santé complémentaire est entrée en vigueur le 1er décembre 2020. Depuis cette date, chaque assuré peut résilier son contrat de complémentaire santé à n’importe quel moment de l’année, à condition que sa souscription date de plus d’un an.

Un véritable avantage pour les assurés qui leur offre la possibilité de choisir à tout moment LA meilleure mutuelle pour eux, c’est-à-dire celle qui saura répondre à leurs besoins. Et pour vous aider à faire votre choix parmi toutes les offres du marché, le comparateur en ligne Mutuelle.Dispofi.fr passe en revue différents critères.

La mutuelle la moins chère

Le premier paramètre à prendre en compte est celui du coût. Pas de surprise sur ce point: les contrats proposés aux tarifs les plus bas sont souvent ceux qui intègrent les garanties les plus faibles. Mais ce type de contrats, dits d’entrée de gamme, offre tout de même les prestations essentielles, à savoir la prise en charge du ticket modérateur, le forfait journalier à l’hôpital, et les soins dentaires de base.

Quant aux équipements plus coûteux, comme les prothèses dentaires, auditives ou les lunettes de vue, il est désormais d’en bénéficier dans certains cas, sans aucun reste à charge, grâce aux offres 100% santé incluses dans toutes les complémentaires santé responsables, soit 95% des contrats du marché.

La mutuelle la plus protectrice

A contrario, pour d’autres assurés, plus âgés avec éventuellement des enfants, la meilleure assurance santé sera celle qui offre les plus hauts niveaux de remboursement, notamment sur les soins les plus coûteux comme l’optique ou le dentaire.

Ces mutuelles haut de gamme offrent également une bonne couverture des dépassements d’honoraires. Mais, dans ce cas, les assurés doivent s’attendre à débourser des sommes très élevées.

D’autres facteurs à prendre en compte

Attention, d’autres facteurs liés à la situation des assurés font varier le coût. Ainsi, à garanties égales, un assuré de 50 ans paiera plus cher qu’un assuré de 20 ans. Le statut de l’assuré est aussi à prendre en compte puisqu’un contrat sera proposé à un tarif plus élevé à un salarié ou à un retraité qu’à un travailleur indépendant.

Les personnes affiliées au régime Alsace-Moselle bénéficient, quant à elles, de tarifs encore plus avantageux que les travailleurs non-salariés. Enfin, la situation géographique de l’assuré a un effet sur les tarifs pratiqués par les assurances santé. Un habitant de la capitale paiera ainsi davantage qu’un assuré vivant à Nantes par exemple.

Le meilleur rapport cotisation/remboursement

Pour éviter d’exploser votre «budget mutuelle» tout en bénéficiant d’une complémentaire santé satisfaisante, deux options sont envisageables. La première consiste à choisir le contrat d’assurance santé offrant le meilleur rapport cotisation/remboursement afin de dénicher le contrat le plus avantageux en fonction de son budget. Pour votre recherche, le comparateur de mutuelles Dispofi représente un excellent outil.

Déterminer ses besoins et les prioriser

La deuxième possibilité est de chercher les contrats proposant les meilleures couvertures sur des soins ou des prestations spécifiques. Une personne âgée pourra se tourner vers le contrat le plus protecteur pour les hospitalisations ou pour l’audiologie par exemple et accepter d’être moins bien remboursée dans d’autres domaines.

Un couple dont l’enfant devra porter un appareil dentaire pourra choisir la mutuelle proposant la meilleure prise en charge de l’orthodontie mais acceptera de ne pas disposer d’une chambre individuelle à l’hôpital par exemple.

En fonction de leurs besoins spécifiques, les assurés peuvent aussi regarder la prise en charge offerte par la mutuelle sur des soins qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, comme les séances d’ostéopathie, de psychothérapie ou encore l’orthodontie pour adultes. La meilleure mutuelle pour un assuré ne sera donc pas la même que pour un autre assuré, mais bien celle qui saura répondre à ses besoins prioritaires et à ceux de ses proches.

