Pour toucher la pension de sa mère, un homme dissimule son cadavre dans leur cave

Un homme âgé de 66 ans vient d'être arrêté par la police autrichienne. Pendant plus d'un an, il avait conservé le cadavre de sa mère dans la cave de la maison où il vivait avec elle. La femme âgée de 89 ans, qui souffrait de démence, serait morte au milieu de l'année 2020, comme il l'a reconnu face aux autorités.

La BBC raconte que l'homme avait placé le corps de sa mère dans de la glace afin d'en ralentir la décomposition et éviter ainsi que des odeurs viennent éveiller l'attention du voisinage. Il a également utilisé des bandages pour absorber les fluides, dans ce qui ressemble à une tentative partielle de momification.

Plus de 50.000 euros détournés

L'autopsie pratiquée a confirmé le caractère naturel de la mort de la vieille dame, conservée ainsi par son fils dans un but tout à fait intéressé. En plus d'un an, l'homme a détourné la pension reçue mensuellement par sa mère, pour une somme totale de près de 50.000 euros. Il a expliqué son geste par le fait qu'il n'avait aucun revenu et qu'il lui aurait été impossible de garder la maison ou de payer les funérailles de la défunte.

Pendant toute cette période, l'homme a également dû mentir à son propre frère. Il lui avait assuré que leur mère avait été hospitalisée mais qu'il était déconseillé de lui rendre visite, celle-ci n'étant plus capable de reconnaître qui que ce soit en raison de sa santé mentale vacillante.

Le pot aux roses a été découvert lorsqu'un employé de la poste locale fraîchement nommé a exigé de voir la bénéficiaire de la pension en personne. Face au refus de son interlocuteur, il a fini par alerter la police, ce qui a débouché sur la trouvaille du corps. L'homme a été mis en examen pour fraude et dissimulation de corps.