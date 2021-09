Ces fans de Sonic qui s'excitent sur ses versions pornos

Temps de lecture: 9 min

C'est l'histoire d'une sous-culture pornographique très particulière, gravitant autour d'un personnage de jeu vidéo et, partant, il n'existe aucun moyen de l'introduire correctement. Peut-être vaut-il mieux commencer par un bref résumé à l'intention de ceux qui ont la chance de n'y rien connaître: Sonic le hérisson est une gerbille anthropomorphe chaussée d'une paire de baskets rouges. Il peut courir vite, vraiment vite. C'est son unique superpouvoir. Dans les années 1990, alors que les foyers américains s'ouvraient à la Mega Drive venue rivaliser avec la Super Nintendo, nous catapultions Sonic sur des rampes de lancement, sur des bumpers de flipper et dans des loopings dans le but de sauver d'innocentes créatures sylvestres des griffes du Dr Robotnik.

Si Sonic suintait le fluo et la branchitude –surtout comparé au côté relativement carré de Mario and Luigi– Sega avait résisté à la tentation de donner à sa mascotte la moindre réelle épaisseur. Les jeux vidéo n'avaient pas franchement besoin de scénarios en 1993 et Sonic n'a pas beaucoup évolué depuis toutes ces années. En 2021, présenté sous un chatoyant format 4K, Sonic reste encore et toujours un simple hérisson miraculeusement rapide. Le sous-texte n'a pas sa place pour le joueur qui file à la vitesse du son.

Pervers métavers

Voilà pourquoi vous serez sans doute surpris d'apprendre que l'on doit à Sonic le hérisson l'existence de l'une des communautés pornos parmi les plus ferventes, diverses et répandues du monde des jeux vidéo. Croyez-moi sur parole quand je vous dis qu'aucune autre franchise ne s'en rapproche. Draguez bien profond la vase qui tapisse les abysses de Reddit, et vous trouverez sans doute quelques cochonneries douteuses sur le thème de Zelda. Vous pourrez trouver des Pokémons coquins si vous savez où chercher, et les liaisons unilatérales encouragées par des jeux de rôles comme Persona et Mass Effect laissent de nombreux gamers sur leur faim de luxure jusqu'à des heures indues.

Mais Sonic reste complètement inébranlable dans sa supériorité érotique. Oui, il s'agit bien d'une série de jeux vidéo qui s'adresse aux enfants de 10 ans; oui, les personnages principaux sont tous des hybrides animaux taille chibi, démunis de tout organe sexuel ou de désirs concupiscents verbalisés; c'est vrai, Sega est absolument réduit au rôle de spectateur de cette recontextualisation libidineuse et n'offre pas le moindre os à ronger à quiconque aurait envie de savoir ce que Sony a entre les jambes.

L'excitation sexuelle associée à Sonic est un phénomène assez persistant pour être devenu un inébranlable axiome de la culture du gaming.

Cela n'a pas empêché toute une communauté d'artistes, d'auteurs de fanfiction et de connaisseurs consciencieux de proposer au monde le fruit de leurs fantasmes. Le sous-reddit r/SonicPorn compte 33.000 abonnés; tapez «Sonic porn» dans DeviantArt, et une flopée de résultats apparaîtront sous vos yeux ébahis. Scrollez, et admirez toutes les permutations possibles de ces hérissons entrelacés dans toutes les positions imaginables. Ce phénomène est assez persistant pour être devenu un inébranlable axiome de la culture du gaming. Le fandom Sonic et l'excitation sexuelle sont indécollables. L'un ne peut exister sans l'autre.

Si je raconte tout cela, c'est parce que la fesse cachée du fandom de Sonic a fait les gros titres le mois dernier lorsqu'une célèbre personnalité d'internet connue sous le nom de «Chris Chan» a été arrêtée en Virginie pour des crimes familiaux réellement effarants (impliquant l'agression sexuelle de sa mère) que je ne me sens pas de restituer intégralement ici. Cette histoire a été relayée jusqu'à la nausée –au point d'arriver jusqu'au bureau du journaliste conservateur Tucker Carlson– et si vous voulez en savoir plus sur cette arrestation, je recommande la lecture du reportage d'Insider. En gros, la notoriété de Chris Chan est née en 2007 après que son art érotique au crayon de couleur déclinant le thème de Sonic a métastasé sur 4Chan, l'élevant au statut de petite légende urbaine. Depuis, Chris Chan a été décrite comme le parfait stéréotype de la culture cochonne de Sonic: antisociale, émotionnellement attardée et accablée de bons gros troubles de la personnalité.

Cette image était réductrice dès le départ. Le métavers pervers de Sonic contient des multitudes de gens, et la grande majorité des participants ne sont pas accusés d'agression sexuelle. J'aimerais mettre la plaisanterie de côté quelques instants. Le temps est peut-être venu de les écouter.

À LIRE AUSSI N'en déplaise aux rabat-joie, le jeu vidéo est bien un art

Paroles de fans

«Je me rappelle très distinctement avoir cherché “Amy Rose nue” et d'avoir découvert tout un univers nouveau», se souvient l'un des modérateurs derrière le sous-reddit r/SonicPorn et dont nous conserverons l'anonymat pour cet article. Amy Rose est un personnage de l'univers Sonic. Elle est présentée comme très féminine, classique, avec cheveux roses, robe rouge et bandeau bien sage, et elle joue souvent les faire-valoir féminins de Sonic. Le modérateur m'a raconté avoir commencé à mettre le nez dans le monde érotique de Sonic à la puberté, avant d'endosser un rôle actif après ses 18 ans. Amy Rose, comme vous pouvez vous en douter, est son personnage préféré. Sans elle, affirme-t-il, il ne serait pas l'homme qu'il est aujourd'hui.

«C'est facile d'explorer votre sexualité avec des choses que vous aimez déjà, poursuit-il. Comme la plupart d'entre nous avons grandi avec Sonic, nous avions déjà plusieurs personnages de cette série dans la tête au moment où nous avons commencé à explorer nos préférences. J'ai toujours trouvé Amy Rose adorable, elle était clairement mon personnage féminin préféré dans Sonic. (...) Le fait que je puisse me rappeler de ce jour-là si nettement doit suffire à montrer l'impact que ça a eu sur mes années de croissance.»

«Amy Rose était clairement mon personnage féminin préféré. Elle a eu un impact sur mes années de croissance.» L'un des modérateurs derrière le sous-reddit r/SonicPorn, anonyme

Le modérateur décrit une sensation qui devrait résonner chez tous ceux pour qui les années adolescentes ont été à la fois profondément geek et résolument libidineuses. Pensez aux interminables tartines de slash érotique sur le thème de Harry Potter qui hantent les dashboards Tumblr d'antan, ou à la longue et pittoresque histoire des ships queer entre Han Solo et Lando Calrissian. Les possibilités pornos de Sonic sont une extension de ce même instinct –un désir d'ajouter un peu de piment adulte à un fandom adolescent, particulièrement à mesure que les membres de cette communauté continuent à grandir.

Bien entendu, de l'extérieur on peut trouver que la pornographie Sonic n'a vraiment rien d'excitant, dans la mesure où les personnages sont principalement, eh bien, des hérissons, ou en tout cas y sont apparentés. Entretenir une insatiable passion pour Draco Malfoy a une certaine logique d'un point de vue biologique. Mais pour Knuckles? Cet échidné à dreadlocks qui, inexplicablement, devrait être bientôt doublé par Idris Elba, l'homme considéré comme le plus sexy du monde? On est en droit de se poser des questions.

Le modérateur comprend tout cela, et il souligne très justement que Sonic est tout simplement mieux réalisé que les personnages d'autres jeux vidéo de l'âge d'or. Il n'a pas tort. Mario n'a quasiment aucune personnalité, et, côté vocabulaire, il ne va pas plus loin que son propre nom et quelques grognements. Link est parfaitement muet, tout comme Master Chief, Samus, Kirby et bien d'autres.

Passion hérisson

Sonic, en revanche, a fait l'objet de quelques mélodrames parfaitement niais les dernières années. Un des pires jeux Sonic de tous les temps est sorti en 2006 pour la Playstation 3 et la Xbox 360, et, horreur, on y voit Sonic embrasser une fille humaine. Pas un autre hérisson! Une personne. Cette séquence est emblématique des virages aussi fous que malencontreux que Sega s'est autorisés avec la franchise. Le personnage de Sonic en lui-même reste canoniquement virginal, mais je ne suis pas surpris d'entendre dire que ces exaspérants changements de rythme ont cédé la place à une tendresse émotionnelle à nulle autre pareille.

«Sans le faire exprès, Sega a créé pour Sonic un monde si unique et vaste, rempli de personnages avec des personnalités très marquées, que les gens y ont complètement plongé. Aussi cucul que ça puisse paraître, les personnages de Sonic deviennent comme des amis proches, explique le modérateur. Je pense que le côté instable des jeux y est pour beaucoup. C'est comme regarder votre meilleur ami, que vous connaissez depuis l'enfance, évoluer avec peine dans une vie qui ne cesse de le mettre KO, mais où il se relève quoi qu'il arrive, et au côté duquel vous restez toujours. Ces personnages sont si importants pour les gens, ils peuvent déchaîner de telles passions, alors bon, peut-on vraiment leur en vouloir d'avoir envie de voir un côté un peu plus sexuel à leurs amis les plus proches?»

À LIRE AUSSI Une incroyable théorie impliquant Michael Jackson et Sonic se confirme

Une communauté soudée

Ceci dit, le modérateur n'éprouve aucune sympathie pour Chris Chan, qui donne «mauvaise réputation» aux gens comme lui, estime-t-il. Encore une fois, il ne pense pas qu'elle représente un problème intrinsèque à l'univers coquin de Sonic. Chaque panier a ses pommes pourries, avance-t-il. «Quand vous pensez au fandom de Rick et Morty, vous pensez à tous ces gens normaux qui apprécient la série ou à ce type qui se roule par terre dans un MacDo en hurlant “Pickle Rick”?», souligne-t-il. Je ne peux que lui donner raison. En général, le modérateur espère que le public comprend qu'il existe une mesure de bon goût dans un univers comme celui de r/SonicPorn. Tout le monde ne s'y livre pas aux fantasmes les plus glauques. «C'est sûr que certains d'entre nous entretiennent un fétichisme spécifique que l'on peut qualifier de bizarre, mais il est aussi étrange d'être satisfait en se contentant de reluquer son personnage Sonic préféré tout nu dans une pose sexy, dit-il. Comme la plupart des choses dans la vie, c'est plus profond que vous ne le pensez.»

Certains membres de cette communauté pensent même que Sega s'est prêté à cette déviance. VixyWixy, artiste érotique souvent sollicité pour dessiner du Sonic porno, souligne que le design de Rouge the Bat, personnage secondaire de la troupe Sonic introduit en 2001 dans Sonic Adventure 2, s'est vu attribuer un décolleté généreux, des courbes et un comportement de dominatrice. «Ça a pu faire appel à quelque chose chez les jeunes qui jouaient à des jeux où elle apparaissait, explique VixyWixy. Je ne crois pas que Sega avait cet objectif en tête en créant le personnage de Rouge, mais je ne crois pas non plus qu'il soit juste de dire que ça n'a pas aidé la série d'une manière ou d'une autre.»

«Une fois que vous êtes dans la communauté porno de Sonic, il est très difficile d'en repartir.» VixyWixy, dessinateur d'art érotique

VixyWixy réalise de l'art érotique pour toute sorte de sous-cultures pornos. Il a érotisé des personnages de visual novels, de séries d'animes et de jeux d'horreur pour assouvir le moindre besoin de sa clientèle. En fait, VixyWixy me dit qu'il peut compter le nombre de commissions Sonic qu'il a créées «sur les doigts des deux mains», comparé aux centaines d'autres dessins de son book. Et pourtant, ce sont ces œuvres Sonic qui assurent sa notoriété. L'univers porno des hérissons est peut-être réduit comparé à celui de Star Wars ou de Marvel, mais il est animé d'une soif inextinguible et il est prêt à mettre la main au portefeuille sans regarder à la dépense pour explorer les nouvelles et merveilleuses frontières de l'indécence. «J'ai toujours eu l'impression qu'il était difficile de quitter la communauté porno de Sonic, parce qu'elle est presque collante de nature, relève-t-il. Une fois que vous y êtes, il est très difficile d'en repartir.»

C'est en effet l'impression durable que m'a laissé mon bref passage dans le monde érotique des hérissons. Dépassez les obscénités, et vous découvrirez une culture étonnament saine. «Tous les gens que j'ai rencontrés dans cette communauté ont été hyper ouverts aux trucs complètement tordus qui m'intéressent, et vice versa, se félicite le modérateur de subreddit. Même quand vous n'avez pas les mêmes intérêts que quelqu'un d'autres, je constate que la plupart des gens vous soutiennent dans ce que vous aimez.» Finalement, est-ce que ce n'est pas ce que nous attendons tous?