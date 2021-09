Réflex Boutique, le spécialiste de la vente de carrelage en ligne, met le client au cœur de ses préoccupations

Moi, le carrelage, je n’y connais rien. Quand l’un de mes amis de ma région natale m’a parlé cet été de sa nouvelle salle de bain et du temps qu’il avait passé à tout refaire, j’ai prié pour que ça ne m’arrive jamais. Quitte à vivre dans une location toute ma vie!

D’autant que, depuis la pandémie de Covid-19, il n’est plus si aisé de déambuler dans les magasins, que ce soit à cause des restrictions liées à la situation sanitaire ou de notre volonté de minimiser au maximum nos interactions pour ne pas contracter la maladie. Dès lors, comment faire? Vous vous voyez, vous, choisir un carrelage en chantant «Am stram gram» sur une sélection de carreaux que vous n’avez jamais vue en vrai?

Une société appréciée

La solution, vous la trouverez avec Réflex Boutique, le spécialiste de la vente de carrelage en ligne. Lancée en 2011, la société est une des plus sérieuses du secteur au point de devenir un acteur majeur du carrelage en ligne en Europe. Au départ un site en ligne avec une interface très intuitive quand on n’y connait rien. Les produits sont bien décrits et il est facile de faire son choix. Sur le site, les commentaires sont d’ailleurs parlants: 92% des clients sont satisfaits et 94% les recommandent auprès de leurs proches.

Aline exprime son contentement en soulignant le «large choix avec des aperçus du rendu», et affirme qu’elle a «hâte de voir le résultat posé»! Pour Leyla, outre le fait qu’il y a eu un «contact professionnel» et que les délais de livraison ont été respectés, c’est surtout la «qualité du produit incontestable» qui la ravit. «Cette seconde commande est encore une fois très satisfaisante», se réjouit-elle. Jeremy, lui, a passé commande pour du carrelage extérieur et précise que «le SAV est vraiment top et très rapide», au point qu’il «recommande vivement cette boutique!»

Que ce soit pour du carrelage intérieur ou extérieur, du parquet ou pour la salle de bain et les sanitaires, Réflex Boutique revendique «une véritable expertise et des valeurs fortes». En plus d’un réseau de transporteurs rigoureusement choisis pour tenir les délais et être le plus arrangeants possible, l’entreprise remplace gratuitement les produits endommagés s’il y a de la casse. Sur leur site, Aline souligne cette anticipation. Elle a reçu une palette avec un paquet cassé «mais avec un paquet de plus pour le remplacer».

Une stratégie numérique et physique payante

L’entreprise Réflex Boutique peut aussi envoyer des échantillons gratuits aux clients encore hésitants dans leur choix. Le spécialiste du carrelage propose en outre des produits à des prix qui défient toute concurrence, parfois jusqu’à 50% moins chers que de plus grosses sociétés. Le secret? Ils se fournissent directement en usine!

L’arrivée d’une boutique physique en 2020, non loin de Toulouse, à Portet-sur-Garonne, a été une autre bonne stratégie de l’entreprise. En effet, selon une étude de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) sur les douze derniers mois, s’il y a eu 499 millions de transactions effectuées en ligne et l’arrivée de plus d’un million de nouveaux cyberacheteurs, ce sont bien les ventes en ligne des commerces physiques (TPE et PME) qui ont progressé plus vite que les ventes des «pure-players» (des entreprises qui n’ont pas de boutique physique).

Réflex Boutique souhaite ouvrir quatre à cinq magasins en France d’ici deux ans. Le fait d’avoir une boutique physique est toujours une bonne solution à proposer aux clients qui veulent profiter des conseils donnés par les équipes spécialisées et faire leur choix sur place. Histoire d’être plus solide dans sa décision, comme les carrelages de Réflex Boutique!

Crédit photo: Réflex Boutique