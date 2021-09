Le casting de «Riverdale» se mobilise pour faire libérer le père du producteur de la série

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NBC News

Les acteurs de Riverdale appellent à la mobilisation afin de faire libérer le père de Roberto Aguirre-Sacasa, l'auteur et producteur de cette série, actuellement détenu au Nicaragua comme prisonnier politique.

L'équipe au complet invite les téléspectateurs à signer une pétition en ligne dans une vidéo de plus d'une minute, expliquant que Francisco Aguirre-Sacasa a disparu depuis le mois de juillet. La séquence a été postée mercredi 8 septembre et les internautes n'ont pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux avec les hashtags #FreeFrancisco et #SOSNicaragua.

Le récit de l'arrestation figure sur le site dédié à la pétition. «Mardi 27 juillet, Francisco Aguirre-Sacasa a été arrêté à la frontière du Nicaragua et du Costa Rica par la police nicaraguayenne. [...] Il a été faussement accusé et est détenu avec trente-cinq autres prisonniers politiques depuis quarante jours.» L'homme, âgé de 77 ans, est l'ancien ministre des Affaires étrangères du Nicaragua. Il aurait été arrêté pour son opposition au régime actuel du président Daniel Ortega, selon NBC News.

I am blown away by the love and support from my RIVERDALE family, the best cast and crew on the planet. This means everything to my entire family. Getting the word out about what’s been happening in Nicaragua to my dad and so many others fighting for freedom! #FreeFrancisco pic.twitter.com/slyvHQcaLg