Il y avait pire que le T-Rex au sommet de la chaîne alimentaire

Ulughbegsaurus uzbekistanensis est officiellement le dinosaure qui détrône tous ceux connus jusqu'à présent. Cet animal est un gigantesque prédateur que les paléontologues placent désormais au sommet de la chaîne alimentaire. Ce dinosaure est un carcharodontosaure, ou dinosaure à dents de requin, comme son cousin et concurrent le tyrannosaure.

Il y a 90 millions d'années, ce carnivore errait en Asie et plus particulièrement dans l'actuel Ouzbékistan, d'où son nom scientifique. «Ulughbegsaurus uzbekistanensis» fait écho à l'astronome, mathématicien et sultan Ulugh Beg qui régnait sur ce territoire au XVe siècle. Un morceau de mâchoire a permis d'identifier cette nouvelle espèce présente dans la région. Découvert dans les années 1980 dans le désert de Kyzylkoum, le squelette a ensuite été oublié dans la collection d'un musée ouzbek. Mais en 2019, des chercheurs sont à nouveau tombés dessus.

Un mastodonte entre l'éléphant et le bison

L'équipe de paléontologues a été surprise par la taille et le poids de ce dinosaure, rapporte ScienceAlert. Deux fois plus long et cinq fois plus lourd que le tyrannosaure, le prédateur se place à mi-chemin entre l'éléphant d'Afrique et le bison. En effet, Ulughbegsaurus uzbekistanensis mesure huit mètres de long et pèse près d'une tonne.

Les scientifiques estiment qu'il engloutissant des dinosaures à cornes et des sauropodes à long cou grâce à ses dents de requin. Pour Peter Makovicky, professeur en paléontologie à l'Université du Minnesota, la mâchoire d'Ulughbegsaurus uzbekistanensis «est si grosse qu'elle aurait fait de lui un important prédateur et probablement celui au sommet de son écosystème».

Selon les chercheurs, les carcharodontosaures ont disparu il y a environ 80 millions d'années, laissant la place au tyrannosaure qui a pris le relais à la tête de la chaîne alimentaire en Asie et en Amérique du Nord.