La couleur du maillot de bain des enfants peut leur sauver la vie

Le site américain Today's Parent livre une série de recommandations aux parents de jeunes enfants afin d'éviter tout danger de noyade lors d'une virée à la plage ou d'une séance de piscine. L'article porte principalement sur la couleur du maillot de bain à leur faire porter, qui peut leur sauver la vie en cas de problème dans l'eau.

La conclusion n'est certes pas surprenante: dans l'eau comme ailleurs, les couleurs vives sont à favoriser puisqu'elles permettent de voir les enfants de loin, et donc d'intervenir plus rapidement. Mais une étude menée par une entreprise spécialisée dans la sécurité en milieu aquatique montre qu'il ne s'agissait pas d'une idée reçue.

L'expérience très sérieuse menée par ALIVE Solutions Inc. a consisté à immerger des maillots de bain de diverses teintes afin de déterminer quels coloris étaient les plus visibles sous l'eau, ceci pouvant permettre de gagner de précieuses secondes dans le cas où un enfant disparaîtrait de la surface.

En ce qui concerne la mer, les résultats ont été relevés depuis trois postes d'observation plus ou moins éloignés et plus ou moins élevés par rapport au niveau de l'eau, afin d'étudier les choses sous différentes perspectives. Les résultats obtenus sont assez peu surprenants: les couleurs les plus faciles à repérer sont le jaune fluo, le vert fluo et l'orange fluo.

«De la luminosité et du contraste»: c'est de cette façon que le compte-rendu fourni par l'entreprise résume les critères à avoir en tête lors de l'achat d'un maillot. Si la clarté de l'eau et la météo du jour peuvent influer sur la visibilité, il est clair que les couleurs les plus éclatantes sont toujours gagnantes.

Même conclusion au niveau des baignades en piscine: il faut des teintes qui accrochent l'œil au maximum. Le blanc et le bleu clair sont donc à proscrire, tandis que le rose fluo et l'orange fluo sont à choisir en priorité.

Un maillot par type de baignade

L'entreprise met en garde contre le fait que si les maillots sombres peuvent être très visibles dans les piscines claires et peu profondes, ils risquent souvent d'être confondus avec des ombres, de la saleté ou des feuilles (dans le cas d'une piscine extérieure mal entretenue).

La société suggère d'adapter la couleur du maillot de bain en fonction du milieu dans lequel les enfants vont se baigner. Car si les couleurs fluo sont clairement à privilégier, certaines teintes ne réagissent pas de la même façon en fonction du type d'eau ou de bassin. L'exemple le plus flagrant est celui du rose fluo, facile à voir dans une piscine mais quasiment impossible à détecter dans un lac.