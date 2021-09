Échangée à la naissance, une Espagnole tente de retrouver ses parents biologiques

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Une Espagnole âgée de 19 ans a découvert récemment qu'elle avait été échangée à la naissance avec un autre bébé. Les faits se sont produits en 2002, à l'hôpital de San Millán de Logroño, et relèveraient d'une erreur humaine.

À l'époque, deux nourissons nés le même jour ont des problèmes de santé et sont placés en couveuse. Au moment de les remettre aux parents, les bébés sont malencontreusement permutés. Il est à ce jour impossible de déterminer qui est responsable de cette confusion, a estimé la ministre de la Santé du gouvernement de la Rioja, Sara Alba. D'après elle, une telle erreur ne pourrait plus survenir aujourd'hui grâce à l'identification jugée «sûre et fiable» des bébés.

Une vérité qui tient du hasard

C'est une affaire familiale qui a conduit la jeune Espagnole à découvrir la véritable identité de ses parents. Au cours d'un procès pour non-paiement de pension alimentaire, la magistrate chargée du dossier a réclamé un test ADN pour authentifier le lien filial entre l'enfant et ses parents. Surprise: les résulats ont indiqué que les personnes avec qui la jeune femme avait grandi n'étaient pas ses parents biologiques.

Avec l'aide d'avocats, elle a fait pression sur les autorités sanitaires afin qu'une enquête soit ouverte pour retrouver sa famille biologique. Celle-ci l'a conduite directement vers une autre jeune femme, née le même jour, dans les mêmes conditions et le même hôpital.

Face au scandale, elle a porté plainte et réclame 3 millions d'euros de dommages et intérêts. La requête n'a pas été entièrement entendue puisqu'elle n'a reçu que 215.000 euros, d'après la BBC.

La deuxième jeune femme concernée a été tenue informée mais n'a pas souhaité engager de poursuites. De nouveaux tests ADN sont en cours pour confirmer l'identité des parents de ces deux filles échangées à la naissance.