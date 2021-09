Aller au musée, un remède contre le stress?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Se soigner l'esprit par le biais de la culture, c'est ce que des médecins belges vont tester pendant trois mois à Bruxelles. Ils pourront prescrire des visites de musées à des patients dont la santé psychologique est affectée.

«La crise du Covid, en accentuant le stress, le burn-out et d'autres pathologies, a confirmé la pertinence d'un tel projet», explique Delphine Houba, adjointe au maire de la capitale, chargée de la culture, dans les colonnes du journal belge L'Echo.

Inspiré d'un programme québécois

Les patients traités pour détresse psychologique à l'hôpital Brugmann, l'un des plus grands de Bruxelles, pourront donc se voir prescrire des visites gratuites dans cinq musées publics de la ville, dont le musée Mode & Dentelle, le musée des Égouts et le Centre d'art contemporain.

À l'issue de la période de test de trois mois, les résulats seront analysés et publiés, l'objectif étant de pouvoir déployer davatange le dispositif s'il est probant. L'adjointe au maire espère par ailleurs que des musées privés et des collections d'art se joindront à l'initiative, en proposant des entrées gratuites.

Delphine Houba indique s'être inspirée d'un projet similaire mené au Québec, où les médecins peuvent prescrire jusqu'à cinquante visites de musées par an. L'idée n'est d'ailleurs pas nouvelle: une expérimentation du même type a eu lieu en 2017 à l'est du Royaume-Uni, dans le Cambridgeshire, relate le Guardian. À la fin de ce test, 71% des sentiments d'anxiété avaient diminué et 76% des participants avaient déclaré que leur bien-être s'était amélioré grâce à l'art.