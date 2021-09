Un des pédocriminels les plus recherchés au monde arrêté lors d'une quarantaine Covid

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice, The Sydney Morning Herald

Depuis deux ans, des agents de police australiens et malaisiens travaillaient en étroite collaboration pour retrouver Alladin Lanim. Ce pédocriminel, l'un des plus recherchés au monde, a été appréhendé le 5 juillet alors qu'il effectuait une quarantaine liée au Covid dans l'État de Sarawak, en Malaisie.

Lors de son arrestation, quatre enfants âgés de 9 à 14 ans ont été secourus. Activement recherché par les polices mondiales, l'homme partageait sur le dark web des photos et vidéos pédocriminelles. Plus de 1.000 contenus étaient reliés à son profil.

Une enquête méthodique

Dans les colonnes du Sydney Morning Herald, le sergent-détective Daniel Burnicle confie que l'une des principales difficultés rencontrées a été de découvrir son nom.

En août 2020, des experts d'identification de victimes du Centre australien de lutte contre l'exploitation des enfants trouvent une photo de l'homme qu'ils soupçonnent. Le travail d'enquête nécessite une fine méthodologie pour atteindre son objectif.

Finalement, l'agence de renseignement financier du gouvernement australien parvient à rassembler les pièces manquantes. Les inspecteurs tombent sur la photo découverte quelque temps plus tôt et apportent aux forces de l'ordre des informations d'identification permettant de localiser le pédocriminel, et de procéder à son arrestation.

Alladin Lanim est interpellé le dernier jour de sa période d'isolement liée au Covid. Il avait dû observer une quarantaine après un voyage dans la péninsule malaisienne. Son procès s'est rapidement ouvert et six semaines plus tard, l'accusé a plaidé coupable de dix-huit chefs d'accusation.

Les enquêteurs australiens ont pu identifier à ce jour trente-quatre victimes de ce pédocriminel, mais le nombre pourrait être sous-évalué. Alladin Lanim a été condamné à quarante-huit ans de prison et quinze coups de canne.