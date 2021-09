Vaccinée contre le Covid-19, une Américaine gagne 2 millions de dollars

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

Si le Covid-19 a tué des millions de personnes, il aura au moins fait une heureuse, en la personne de Christine Duval, femme américaine sans emploi, qui vient de gagner 2 millions de dollars (1,7 million d'euros) pour s'être fait vacciner.

D'après Insider, cette habitante du Michigan avait quitté son emploi l'an dernier afin de pouvoir se focaliser sur l'enseignement à domicile qu'elle souhaitait prodiguer à l'une de ses filles. Elle est l'heureuse lauréate d'une loterie organisée par l'État américain, ouverte à toutes les personnes ayant reçu au moins une injection contre le Covid-19.

Vaccinée au mois d'avril, cette mère de famille résidant dans la banlieue de Detroit souhaite utiliser une partie de la somme pour rénover son domicile et pour donner à ses trois enfants des conditions idéales pour étudier en toute sérénité. Elle a également confié qu'elle souhaitait faire un don conséquent à une institution s'occupant de santé mentale.

Injections et dotations

Tout au long du mois de juillet, l'État du Michigan a proposé plusieurs gros lots à destination des personnes vaccinées ou en cours de vaccination. Un autre million de dollars a été gagné, et des primes de 50.000 dollars (42.000 euros) étaient proposées chaque jour. Avoir un enfant (âgé de 12 à 17 ans) vacciné permettait de multiplier ses chances de gagner.

À ce jour, environ 60,7% de la population de l'État serait vaccinée, mais on ignore combien d'Américains et Américaines ont consenti à recevoir le vaccin dans le simple but de participer à la grande loterie du Covid.