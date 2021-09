Pour moins de stress et de gueule de bois, buvez de l'eau de cactus

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Bustle

C'est la nouvelle boisson tendance pour les personnes obsédées par la «detox» et la nouveauté à tout prix: l'eau de cactus est en train de s'imposer un peu partout, comme le raconte Bustle. Le lancement récemment de la marque Caliwater par Vanessa Hudgens (et son acolyte, l'acteur Oliver Trevena) a sans doute contribué à faire de cette boisson une valeur montante.

En 2019, le marché de l'eau de cactus a brassé plus de 16 millions de dollars, et les expert·es prévoient une augmentation de plus de 20% par an jusqu'à au moins 2027. Le breuvage devrait se démocratiser à vitesse grand V, pour finir par atterrir dans tous les supermarchés et dans un certain nombre de débits de boisson.

Riche en vitamine C, calcium, potassium et magnésium, l'eau de cactus a la réputation d'être une boisson complète, qui offre à la fois hydratation et apports nutritionnels. Elle provient essentiellement des cactus raquettes, genre qui englobe plus de 250 espèces différentes. La couleur rosacée de leurs excroissances est due aux bétalaïnes, des pigments végétaux connus notamment pour leurs propriétés anti-inflammatoires. L'eau de cactus de cactus est également bourrée d'antioxydants.

À LIRE AUSSI Bienvenue chez les obsédés des cactus

Moins de stress et de gueule de bois

De nombreuses équipes scientifiques ont déjà travaillé sur les effets du liquide, qui aurait également la faculté de réduire le stress et les risques d'ulcère, mais aussi le taux de sucre, ainsi que... l'impact de la gueule de bois.

Reste que toute médaille a son revers. Certains organismes de santé ont tenté d'attirer l'attention sur les effets indésirables de la consommation d'eau de cactus: des sujets ont rencontré différents effets secondaires, comme des maux de tête, des nausées et des problèmes gastriques. Les risques d'hypoglycémie et les soucis de transit sont également à surveiller. Ce qui n'en fait sans doute pas une boisson aussi idéale que cela.