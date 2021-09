La criminalité en col blanc a augmenté après le 11-Septembre aux États-Unis

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les crimes en col blanc auraient augmenté de manière significative aux États-Unis. C'est ce qu'affirme Trung Nguyen, maîtresse de conférence à la Harvard Business School de Boston et autrice d'une étude intitulée «L'efficacité de la lutte contre la criminalité en col blanc: preuve d'une guerre contre le terrorisme». Les fraudes électroniques, les délits d'initiés illégaux et les fraudes financières ont considérablement augmenté ces vingt dernières années, en particulier dans les régions américaines où le FBI a concentré ses efforts sur la lutte contre le terrorisme, met en évidence Trung Nguyen dans son travail.

Moins d'agents du FBI, plus de fraudes fiscales?

La professeure s'est demandé pourquoi la fraude financière persistait alors qu'elle était si sévèrement réprimée. Elle a examiné les priorités du FBI depuis le choc qu'a représenté les attentas du 11 septembre 2001 et a appris que, depuis cette date, 1.800 agents du FBI avaient été transférés dans un autre service. Une chute de 36% du personnel enquêtant sur la criminalité en col blanc a été enregistrée au sein du FBI depuis 2001, précise Trung Nguyen.

Pourtant, ces enquêteurs ont un réel rôle de dissuasion sur les fraudes financières et électroniques. Mais ces travaux sont chronophages, ils peuvent prendre des mois, voire des années, avant d'aboutir à des poursuites potentielles. Les fraudeurs n'ont pas manqué de profiter de cette baisse du nombre d'agents: les zones étudiées par Nguyen ont par exemple connu une augmentation de 40% du taux de fraude électronique.

La police fédérale a renforcé ses équipes d'enquêteurs antiterroristes dans des régions où résident les communautés musulmanes –ce que Trung Nguyen explique par l'implication d'extrémistes islamistes dans les attentats des tours du World Trade Center. Ainsi, le Michigan, le New Jersey et New York ont été particulièrement surveillés. D'après l'analyse faite par la professeure de la Harvard Business School, les poursuites d'affaires de fraudes fiscales ont diminué de 15% dans ces États.