Aux États-Unis, une détenue s'évade de prison en usurpant l'identité d'une autre

Digne de Prison Break. C'est une évasion assez inédite qui s'est produite le samedi 28 août dans l'établissement pénitentiaire du comté de Randolph, dans le Missouri. Une jeune femme, âgée de 24 ans, est parvenue à s'échapper en usurpant l'identité d'une codétenue.

Ellen Renay Globe exécutait une peine de prison après avoir été condamnée pour cinq chefs d'accusation dont un cambriolage. Elle a joué sur une somme de ressemblances physiques –couleur des yeux et des cheveux, taille, corpulence– qui expliquent qu'on ait pu la confondre avec sa camarade de détention. Mais ces points communs ne suffisent pas à comprendre comment la fuyarde a réussi à tromper le personnel du pénitencier. D'après The Independent, Ellen Renay Globe s'est également servie de détails personnels qu'elle détenait sur celle dont elle a fait son modèle et qui lui ont été utiles pour parvenir à ses fins. En agissant ainsi, la jeune femme s'est rendue coupable de fraude, a déclaré le shérif Aaron Wilson, chargé de la sécurité du comté, devant la caméra de Komu TV.

Une évasion discrète et réussie

Les événements ont joué en faveur d'Ellen Renay Globe. Elle a profité de son transfert vers une autre cellule, le temps que la sienne soit nettoyée. La fugitive a saisi l'occasion pour mettre son plan d'évasion à exécution. La jeune femme s'est retrouvée en compagnie d'une autre prisonnière, appelée à être libérée dans la journée, explique le shérif Aaron Wilson dans les colonnes de The Independent. Lorsque cette dernière a été appelée, Ellen Renay Globe a pris sa place. Après avoir signé quelques papiers, elle est sortie de l'établissement par la grande porte. Le shérif parle d'une «libération accidentelle» qui a mis du temps à être détectée.

Le représentant de la loi n'excuse pas les événements qui se sont produits, mais il a modéré la responsabilité des personnels pénitenciaires en leur accordant les circonstances atténuantes, devant la caméra de Komu TV: «Si vous mettiez les photos [de ces deux femmes] ensemble, vous ne seriez pas en mesure de faire la différence», a-t-il déclaré. Une équipe de recherche a été constituée pour retrouver la fugitive, qui réside dans le comté de Randolph. L'incident a été qualifié «d'isolé» par le shérif, qui a néanmoins ouvert une enquête interne. Les mesures de sécurité et la politique de l'établissement pourraient être revues.