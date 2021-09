Cinq podcasts pour comprendre les enjeux du procès du 13-Novembre

Temps de lecture: 2 min

«Attentats du 13-Novembre: itinéraire de Salah Abdeslam, principal accusé d'un procès hors norme»

Code Source

Le Parisien

24 minutes

C'est l'accusé principal du procès qui doit s'ouvrir le 8 septembre à la cour d'assises spéciale de Paris: Salah Abdeslam, 31 ans, est le seul survivant du commando des attentats parisiens du 13 novembre 2015. Le journaliste Timothée Boutry du service police-justice du Parisien retrace les grandes lignes de la vie d'Abdeslam dans cet épisode de Code Source. De quoi mieux comprendre ce qu'encourt l'accusé et les questions qui subsistent à son propos.

À ÉCOUTER La douloureuse histoire du psy qui a perdu un patient dans les attentats du 13 novembre

13 novembre, l'enquête

France Inter

9x25 minutes

Comment huit jeunes hommes âgés de 20 à 31 ans en sont-ils venus à tuer 130 personnes et faire plusieurs centaines de blessés dans la nuit du 13 novembre 2015? Qui étaient-ils? Quel lien entretenaient-ils avec l'organisation État islamique? Dans la série 13 novembre: l'enquête, la journaliste de France Inter Sara Ghibaudo retrace le parcours des terroristes jusqu'au soir des attentats. Très produits, les neuf épisodes de cette enquête sonore particulièrement dense peuvent perdre un peu l'auditeur par moment mais proposent une vision complète et passionnante de l'itinéraire des terroristes.

Fluctuat Nec Mergitur

Racontellers

4x22 minutes

Tout le monde se souvient de ce qu'il faisait le soir du 13 novembre 2015. Roman, lui, ne risque pas d'oublier cette soirée: il fêtait un anniversaire à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes. Sa compagne, Jessica, a été touchée par des balles, comme plusieurs membres de sa bande de potes, dont certains n'ont pas survécu. Des années après les faits, il accepte de confier ses souvenirs de cette soirée et des jours qui ont suivi à son ami Antoine Bonnet, qui signe ici son tout premier podcast. Début réussi puisque Fluctuat Nec Mergitur parvient à lier la grande histoire et la petite, à donner à entendre l'intime au milieu de cet événement collectivement traumatisant. Touchant sans être larmoyant, le témoignage de Roman offre une autre vision des attentats, notamment de la couverture médiatique qui en a été faite.

«13-Novembre: la nuit des attentats du Bataclan et des terrasses racontée par les appels au Samu»

Les documents FranceInfo

FranceInfo

25 minutes

«Ce que vous allez entendre est tiré des appels d'urgence du Samu de Paris la nuit du 13 novembre 2015. C'est la première fois que cet enregistrement est rendu public, le médecin qui me les a confiés, Nicolas Poirot, les gardait dans son ordinateur. Il a mis plus d'un an à les écouter. Depuis, il les utilise pour former les urgentistes à travers la France.» Des treize heures de bande enregistrées par le Samu cette nuit-là, la journaliste Gaële Joly n'a gardé que vingt-cinq minutes, largement suffisantes pour bouleverser profondément quiconque les écoutera. Comment rester de marbre face aux appels de détresse, à l'incertitude des soignants pendant le déroulé de la soirée et à la solidarité qui se met très rapidement en place à chaque bout de la ligne téléphonique? Un documentaire stupéfiant et immersif, qui nous fait revivre la soirée du 13 novembre 2015 étape par étape.

«Pourquoi le procès des attentats du 13 novembre est historique»

C'est à savoir

Ouest France

9 minutes



Un procès qui doit durer neuf mois, plus de 300 avocats, 1.800 victimes, un million de pages de dossier d'instruction et une salle d'audience construite spécialement pour l'occasion. Dans l'histoire de la justice française, jamais un procès n'a eu cette envergure. Le journaliste police-justice de Ouest-France Pierrick Baudais explique les tenants et aboutissants du «procès du siècle» dans un épisode de C'est à savoir assez synthétique.