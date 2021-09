Un présentateur TV ivoirien suspendu pour avoir demandé à son invité de mimer un viol

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Le présentateur de l'émission ivoirienne «Télé d'ici en vacances», sur la chaîne NCI, a été suspendu pour une durée d'un mois mardi 31 août après une séquence choquante.

Sur le plateau, Yves de M'Bella a demandé à son invité anonyme –présenté comme un violeur condamné– de mimer sur un mannequin la manière dont il avait agressé des femmes. Une scène qui a fait rire l'animateur, avant qu'il ne convie son invité à donner quelques conseils aux femmes sur la manière dont elles peuvent éviter d'être agressées sexuellement. Depuis sa diffusion lundi soir à une heure de grande écoute, les réactions s'enchaînent.

«Cet acte est insultant et humiliant pour les femmes victimes de viol»

La mobilisation a été rapide. Une pétition pour réclamer la suppression de l'émission et la sanction de l'équipe présente a récolté à ce jour près de 48.000 signatures. «À l'heure où l'on parle de la Génération Égalité et de la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est réducteur que la télévision, dont le rôle est d'éduquer, se fasse complice de ces violences et donne la parole à un violeur», écrit l'initiatrice de la pétition. Elle ajoute que cet acte est «insultant et humiliant pour les femmes victimes de viol».

La Ligue ivoirienne des droits des femmes a publié mardi après-midi un communiqué dans lequel il est rappelé que le viol est un crime. Une plainte pour outrage public à la pudeur et apologie du viol contre la chaîne de télévision NCI et l'animateur a été déposée par cette instance. La Ligue appelle également d'autres associations à rejoindre l'action pour que cessent «l'impunité et la banalisation des violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire». Selon Vice, la ministre chargée des femmes, Nassénéba Touré, a condamné les actes et propos de l'invité et de son hôte.

Ce mercredi, des activistes de la Ligue se sont rendus devant les locaux de la chaîne NCI pour manifester. «Cette émission a été préparée et validée par toute une équipe», écrivent-ils sur Facebook. Mécontents, ils estiment que la suspension de trente jours d'Yves de M'Bella n'est pas suffisante.