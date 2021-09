Manger végétarien, est-ce meilleur pour la santé?

Temps de lecture: 5 min

Le nombre d'adeptes du végétarisme est en augmentation en Australie. Si certaines personnes évitent les produits carnés avec à l'esprit le bien-être des animaux et la préservation de l'environnement, d'autres le font par souci pour leur santé. Depuis quelques années, les connaissances sur les effets délétères de la viande sur la santé s'accumulent, tout comme celles concernant les avantages que procure un régime alimentaire faisant la part belle aux végétaux.

Nous avons demandé à cinq expertes s'il est plus sain de suivre un régime végétarien.

Amelia Harray, diététicienne: oui

Oui, à condition que les aliments végétariens soient sains. Les modes d'alimentation végétariens ont été associés à un risque moindre de décès prématuré, alors que la consommation de viandes rouge et transformées augmente le risque de cancer colorectal. Or, les régimes alimentaires australiens sont généralement riches en viande et pauvres en légumes et légumineuses.

Les alternatives végétales à la viande, comme les légumes, les noix, les graines et le tofu contiennent des nutriments similaires (fer, protéines, zinc...) tout en étant naturellement moins riches en graisses saturées et plus riches en fibres. Ces options sans viande sont désormais largement disponibles, abordables et de mieux en mieux acceptées socialement en Australie.

Un article scientifique récent insiste sur l'importance de prendre en considération non seulement les impacts sur la santé de nos choix en matière d'alimentation, mais aussi leurs conséquences pour l'environnement. Sous la plupart des climats et dans la plupart des contextes, la production de viande et de produits laitiers a un impact environnemental plus négatif que la production d'aliments d'origine végétale. Même sans suivre un régime strictement végétarien, remplacer autant que possible les repas à base de viande par des alternatives végétales peut donc bénéficier à notre santé et à l'environnement.

Malcolm Forbes, médecin: oui

Un régime alimentaire végétarien équilibré est plus sain qu'un régime très carné tel que le régime de la majorité des Australiens. De nombreux travaux scientifiques démontrent régulièremen t que les végétariens sont moins frappés par les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et l'hypertension artérielle. Il semblerait qu'un régime méditerranéen végétarien soit aussi associé à un taux de dépression plus faible, mais la relation est moins évidente.

Je demande régulièrement à mes patients comment ils se nourrissent, et je leur recommande d'augmenter la part des aliments à base de végétaux. Même si le végétarianisme n'est pas la panacée, il s'agit d'un moyen simple de réduire certains risques associés à nos modes de vie.

Natalie Parletta, nutritionniste: oui

De nombreux éléments appuient l'idée que les végétariens vivent plus longtemps et présentent des taux de maladies chroniques plus faibles –en partie du fait de leur régime alimentaire, et peut-être aussi parce que les personnes qui optent pour un régime végétarien sont de toute façon plus soucieuses de leur santé. Les aliments végétaux, notamment les fruits, les légumes, les noix, les graines et les légumineuses, fournissent en abondance des fibres, des nutriments et des polyphénols essentiels à la bonne santé du corps et de l'esprit.

Pour les végétariens, et surtout les végétaliens, il est toutefois important de s'assurer que le régime alimentaire est assez varié et équilibré. Il faut notamment vérifier la présence en quantité suffisante de certains nutriments, tels que les acides gras oméga 3 et la vitamine B12.

Récemment, les scientifiques ont également mis en avant les avantages que présentent les régimes à base de plantes quand il s'agit de limiter notre empreinte sur la planète, tant pour des questions de durabilité que pour être capable de nourrir une population mondiale en croissance continue. En outre, se posent aussi toutes les questions éthiques liées au bien-être animal. Un régime basé totalement ou partiellement sur les végétaux est une solution triplement gagnante: pour la planète, pour les animaux et pour nous.

À LIRE AUSSI Le régime méditerranéen, un allié à vie pour la perte de poids

Rosemary Stanton, nutritionniste: oui

Oui... Si vous comparez un régime alimentaire végétarien équilibré avec une alimentation très orientée malbouffe, comme l'est typiquement le régime australien. Toute comparaison doit se faire sur l'ensemble du régime alimentaire. Un régime végétarien soigneusement sélectionné contient des légumes et des légumineuses, des fruits, des noix, des graines, des céréales complètes. L'inclusion d'œufs, de lait, de fromage et de yaourt (ou de substituts végétaux enrichis en calcium) permet de couvrir facilement les besoins en nutriments. En revanche, le régime australien typique, riche en viande et junk food et pauvre en céréales complètes, légumes, légumineuses, fruits, noix et graines est bien moins sain –il joue un rôle majeur dans de nombreux problèmes de santé liés à l'alimentation.

Les allégations selon lesquelles les personnes suivant un régime végétarien manqueraient de fer, protéines ou zinc sont dénuées de fondement. Il est vrai, néanmoins, que ces gens ont des niveaux plus faibles de fer (fer stocké sous forme de ferritine), mais ces niveaux se situent dans une fourchette normale et ne peuvent donc être considérés comme une carence. En outre, en ce qui concerne le taux de ferritine, «plus» n'est pas synonyme de «mieux». Il faut toutefois préciser que les recommandations de Organisation mondiale de la santé et d'autres organismes concernant les régimes à base de végétaux n'excluent pas la consommation de petites quantités de fruits de mer, de volaille ou de viande rouge de provenance appropriée.

Katherine Livingstone, nutritionniste: non

Pour la plupart des Australiens, manger de petites quantités de viandes maigres et de produits laitiers à teneur réduite en matières grasses est compatible avec une bonne santé. Le Guide australien pour une alimentation saine conseille de consommer chaque jour une à trois portions de viandes maigres, de volaille et de poisson, ainsi que des substituts tels que des haricots et des légumineuses. Les viandes constituent de bonnes sources de protéines, vitamines et minéraux. La consommation de viandes transformées, toutefois, devrait être limitée, car celles-ci sont riches en sel ajouté et en graisses saturées, ce qui peut augmenter le risque de maladies cardiaques.

Un régime basé sur les végétaux doit être riche en fruits, légumes et céréales complètes, et pauvre en aliments transformés, mais peut néanmoins aussi inclure de petites quantités de viandes maigres et de produits laitiers à teneur réduite en matières grasses. De tels régimes basés sur les plantes, comme le régime méditerranéen par exemple, sont associés à de moindres risques d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de cancers et de diabète de type 2. Ils sont bons pour nous et pour la planète.

La version originale de cet article a été publiée dans The Conversation Australia.

Les spécialistes interrogées n'ont ni conflit d'intérêts, ni affiliation à déclarer.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article original.