Un homme peut changer la taille de ses pupilles sur demande (et les scientifiques sont choqués)

Les scientifiques étaient persuadés qu'il était tout bonnement impossible de dilater ses propres pupilles sur demande, ils ont maintenant la preuve du contraire. Un jeune Allemand de 23 ans y arrive, rapporte le média Science Alert.

Habituellement, le dilatement des pupilles se fait de façon totalement automatique. L'excitation et la luminosité d'une pièce sont par exemple des facteurs qui peuvent influer sur ce processus, sans qu'on s'en aperçoive. Comme l'explique le média scientifique, il est par ailleurs possible de modifier le diamètre de ses pupilles si l'on en a envie, mais jamais de façon directe comme ce jeune Allemand. Le seul fait de penser au soleil ou à une pièce plongée dans le noir permettrait notamment d'agrandir ou de réduire la taille de ses pupilles.

Ce nouveau cas de figure bouleverse tout. Le rapport effectué par des scientifiques du département de l'Université d'Utrecht, aux Pays-Bas, explique que le jeune homme a découvert cette faculté étrange aux alentours de ses 15 ans et détaille l'incroyable manière dont il arrive à contrôler ses pupilles. Le jeune homme explique que pour réduire sa pupille, il essaye de «saisir, tendre quelque chose», tandis que pour l'agrandir, il détend complètement son œil. Cet étudiant allemand a même perfectionné sa technique avec le temps: alors qu'auparavant il devait obligatoirement se concentrer sur un objet pour réaliser cette modification, il arrive désormais à réaliser cette prouesse sans se focaliser sur un point précis.

Les chercheurs ont tout de même voulu en avoir le coeur net et ont fait passer toute une série de tests au jeune homme. Tous ces examens ont confirmé son incroyable capacité: il arrive bel et bien à modifier la taille de ses pupilles, sans méthode indirecte. Au total, l'étudiant parvient à les dilater jusqu'à 2,4 millimètres de diamètre, et les réduire jusqu'à 0,88 millimètres de diamètre, précise Live Science.

Cette capacité est-elle semblable à un pouvoir digne des plus grands super héros? Évidemment non, mais elle confère tout de même un petit avantage au jeune homme, celui de pouvoir voir les objets deux fois plus près de son visage qu'il ne le pourrait s'il n'avait pas cette capacité. Pratique.