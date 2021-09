La Californie veut payer les toxicomanes pour qu'ils restent sobres

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Futurism

La Californie est prête à tout pour endiguer la consommation de drogue sur son territoire, quitte à payer ses toxicomanes pour qu'ils décrochent. C'est en tout cas le projet de loi qui est sur la table dans cet État de l'Ouest américain, et qui a déjà été adopté par le Sénat.

Le principe? Les toxicomanes doivent faire régulièrement des tests de dépistage de drogue tout au long d'une période définie et, à chacun de ces tests, ils reçoivent une somme d'argent. Une fois la période écoulée, si tous les tests ont été négatifs, montrant qu'aucune drogue n'a été consommée, les personnes reçoivent un dernier paiement qui peut grimper jusqu'à une centaine de dollars.

Ce programme a déjà été expérimenté auparavant, notamment auprès d'anciens combattants tombés dans la drogue. Selon Associated Press, les résultats sont plus que concluants, ce qui pousse les autorités californiennes à élargir sa mise en pratique auprès d'une population plus vaste.

Le média Futurism rapporte notamment l'histoire d'un toxicomane de San Francisco, Tyrone Clifford, qui a réussi à s'en sortir grâce à un dispositif similaire. Lors de son premier test négatif, Clifford a d'abord reçu 2 dollars. Puis, au fur et à mesure qu'il restait sobre, tests à l'appui, la somme d'argent perçue augmentait. Ainsi, après 12 semaines de programme, Clifford avait reçu près de 330 dollars, qu'il a utilisés pour s'acheter un ordinateur et retourner à l'école. Onze ans plus tard, l'homme assure n'avoir plus jamais reconsommé de drogue.

Si la Californie s'active pour trouver un moyen de réduire la consommation de drogue sur son territoire, c'est que l'État est de plus en plus touché par ce mal qui, depuis des années déjà, ravage les États-Unis.

En 2020 par exemple, les surdoses d'opioïdes, liées notamment à la consommation de fentanyl, ont tué 699 habitants rien que dans la ville de San Francisco, soit trois fois plus de personnes décédées du Covid-19 au même endroit. À l'échelle du pays, les chiffres font froid dans le dos: entre mai 2019 et mai 2020, 91.000 Américains sont morts de surdoses d'opioïdes, selon les Center for Disease control (CDC), l'agence fédérale de la santé publique.