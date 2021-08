Les travailleurs de Starbucks s'organisent pour former le premier syndicat américain

Temps de lecture: 2 min

Jusqu'à présent, aucun des 8.000 établissements Starbucks présents sur le sol américain n'était affilié à un syndicat. C'est une chose à laquelle ont décidé de remédier des travailleurs basés à Buffalo, dans l'État du New York.

Le 23 août dernier, un groupe d'une cinquantaine d'employés a annoncé, dans une lettre adressée au PDG de Starbucks, Kevin Johnson, et rendue publique, le lancement d'une campagne de syndicalisation, ainsi que la formation d'un comité: le Starbucks Workers United Organizing Committee.

We are proud to announce that we have formed an organizing committee of SBWorkersUnited in the Buffalo region. Here is our letter to Kevin Johnson! pic.twitter.com/eOzPE4u1vy