Un bus autonome Toyota renverse un athlète paralympique malvoyant

Aramitsu Kitazono, qui devait concourir ce week-end dans la catégorie des judokas de 81 kilos, devra rester au repos et renoncer à ses chances de remporter une médaille paralympique. Ce jeudi 26 août, alors qu'il traversait un passage piéton du Village, l'athlète de 30 ans atteint d'une déficience visuelle a été percuté par une navette autonome.

Véhicule autonome, mais inadapté

Toyota, qui a développé son premier véhicule à batterie baptisé l'e-Palette, en service depuis le début des Jeux de Tokyo, a aussitôt présenté ses excuses, reconnaissant le manque de fiabilité de son prototype:

«Nous sommes vraiment désolés que l'accident ait inquiété beaucoup de gens. Un véhicule est plus fort qu'une personne, donc j'étais évidemment inquiet de savoir comment allait l'athlète. Cela montre que les véhicules autonomes ne sont pas encore une option réaliste pour les routes normales», a déclaré le PDG du groupe, Akio Toyoda.

Le service des e-Palette, qui fonctionnait jusqu'alors 24 heures sur 24 dans le Village, a conséquemment été suspendu de façon temporaire au lendemain de l'accident.

Aramitsu Kitazono lui, s'en est tiré avec des coupures et des contusions aux jambes et à la tête, qui devraient nécessiter deux semaines de soin.

L'accident est survenu alors que le bus, pourtant sous la supervision de deux opérateurs, tournait à une intersection, et ne s'est pas arrêté au passage piéton. Le quotidien national japonais The Asahi Shimbun rapporte que les conducteurs ont déclaré à la police qu'ils «étaient conscients de la présence d'une personne, mais qu'ils pensaient qu'elle se rendrait compte de l'arrivée d'un bus et cesserait de traverser la rue».

L'entraîneur de Kitazono, Yoshiyasu Endo, a fait savoir que l'athlète se remettrait bien physiquement de l'accident, mais ne pouvait qu'être déçu de rater les Jeux paralympiques.