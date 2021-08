Ces gens qui préfèrent démissionner que de renoncer au télétravail

Ma petite entreprise ne faisait pratiquement pas de travail à distance avant la pandémie, mais nous sommes passés à 100% des effectifs en télétravail durant le Covid et avons prouvé que nous pouvions être tout aussi efficaces. Lors des discussions sur l'avenir de l'entreprise pendant la pandémie, une combinaison de travail à distance et de présentiel a été jugée comme probable. Et maintenant, on nous dit qu'on pourrait revenir en présentiel dès le mois prochain, et on ne sait pas bien s'il est toujours question de télétravail. S'ils exigent un retour à 100% au bureau, je chercherai un nouvel emploi –mes trajets me prenaient vingt-quatre jours par an, je n'ai pas envie de revenir à cette situation.