Manger un hot-dog vous ferait perdre 36 minutes d'espérance de vie

Viande rouge, pain, fruit... comment les aliments que nous consommons influencent-ils notre espérance de vie? C'est la question sur laquelle a planché une équipe de chercheurs de l'Université du Michigan, aux États-Unis, et dont les travaux viennent d'être publiés dans la revue Nature Food. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur conclusion fait froid dans le dos.

Les scientifiques ont ainsi analysé 5.853 aliments du régime alimentaire américain classique, puis ont mesuré leur impact direct sur la santé humaine, et plus particulièrement leurs effets en minutes de vie saine gagnées ou perdues. Ils se sont ensuite prêtés à un petit jeu: classer ces aliments dans l'ordre du plus néfaste au plus bénéfique.

Sans grande surprise, la fast food est bien représentée en haut de ce classement morbide. La palme de la denrée qui réduit le plus notre espérance de vie revient même au hot dog. Selon les calculs des scientifiques, ce dernier serait néfaste notamment à cause de ses 61 grammes de viande transformée, qui entraîneraient la perte de 27 minutes de vie saine. Quand on prend en compte le sodium et les acides gras, ce chiffre grimpe même jusqu'à 36 minutes perdues, rapporte CNN.

Le bon, le fromage et la charcuterie

Après cette «saucisse tueuse», on trouve au classement la charcuterie, qui fait perdre plus de 25 minutes de vie en bonne santé, le sandwich aux œufs, près de 11 minutes, et le soda, avec un tout petit peu plus de 8 minutes perdues. Plus loin dans la liste des mauvais élèves, on note la présence de la viande rouge, de la pizza et du beurre, qui coûteraient respectivement 6 minutes et demie, 3 minutes et demie et un peu moins de 2 minutes de vie.

L'heureuse nouvelle de cette étude, c'est que certains aliments ont un effet complètement inverse: ils vous feraient gagner des minutes en bonne santé. Ainsi, manger une portion de légumes vous permettrait de gagner un peu plus de 2 minutes, les fruits près de 12 minutes, tandis que les noix et graines font grimper le curseur jusqu'à plus de 25 minutes. Le meilleur élève est pour le moins surprenant: il s'agirait d'une tartine au beurre de cacahuète et confiture, avec plus de 33 minutes gagnées. Bien loin devant le pain et ses 4 petites secondes positives au compteur.

L'autre point noir au tableau, qui concerne sûrement davantage encore les Français que les Américains, c'est la présence dans la partie néfaste du fromage. Une portion de frometon serait préjudiciable à hauteur de 1 minute 25 secondes de vie perdue. Vous reprendriez bien un peu plus de légumes, pour compenser!