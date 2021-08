L'armure de cuir, un énième mensonge de la pop culture

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «L'armure de cuir est-elle un mythe ou a-t-elle vraiment existé?»

La réponse d'Alexis Juillard:

Comme tout en histoire, c'est pas tout noir ou blanc, mais pour une fois la réponse est assez simple: c'est un mythe. Certes, il y a des exceptions, mais généralement, ce sont des cas particuliers style armure cérémoniale.

Il y a de nombreuses raisons qui font que les armées médiévales et antiques n'ont jamais utilisés d'armure de cuir, mais qu'une seule à l'origine du mythe: la pop culture. Une armure en cuir, c'est cool, plus facile à produire et à porter que du métal pour un tournage et ça coûte moins cher.

Maintenant, voyons les raisons qui font que l'armure en cuir serait l'une des pires possibles pour équiper des troupes:

Le cuir, c'est cher. La vache n'est pas un animal qu'on élève pour sa viande, c'est un animal de trait, pour tirer de lourds chariots ou labourer. Quand elle meurt, on la mange et on récupere le cuir, mais il n'y a pas d'élevage de masse. On utilise donc le cuir pour les chaussures en priorité.

Le cuir, c'est nul comme armure. Bon, si on le traite et qu'on le fait bouillir, il durcit, et offre une certaine protection. Mais moins que du métal et moins qu'un bon manteau!

Je ne blague pas, la majorité des armures était en tissu, des couches successives de lin qui forment une armure en textile. Non seulement ça offre une bonne protection contre les lames –au moins autant que le cuir– mais en plus, ça protège du blunt trauma (l'impact du coup). Une armure de cuir ne vous servira pas à grand-chose contre un coup de masse dans les côtes (ni une cotte de maille d'ailleurs).

C'est pour cela que les chevaliers portaient un manteau épais en lin sous leurs mailles et que les pauvres portaient le manteau. Le lin est une plante. Il est donc bien plus facile à produire, et une tunique de 15/25 couches est capable d'arrêter le plus lourd des arcs anglais. Même les Grecs avaient une armure de lin, alors qu'ils possédaient aussi du bronze.

Regardez cette vidéo, c'est vraiment impressionnant à quel point une tunique épaisse de lin est efficace. L'arc est une réplique des plus lourds longbows anglais tiré par un archer spécialiste, et pourtant…