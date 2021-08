Après un divorce, n'oubliez pas de vous séparer numériquement de votre ex

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur USA Today

Vous avez été mariés ou avez vécu ensemble et vos vies sont étroitement liées de plusieurs façons: un crédit, des factures d'électricité, votre statut de couple sur les réseaux sociaux. Puis vous avez rompu. Vous vous retrouvez avec votre chagrin et une tonne de démarches administratives à gérer. Et s'il est déjà terrible de penser à tout ce que des inconnus peuvent savoir de vous grâce à internet, il est encore pire de penser à tout ce à quoi a accès quelqu'un avec qui vous avez vécu. D'autant plus si votre rupture s'est mal passée et que votre ex ne vous veut pas que du bien.

Évidemment, vous allez sans doute le bloquer et l'unfollow. C'est un bon début. Mais il vous reste bien d'autres tâches à effectuer pour vous débarrasser de votre ancienne vie amoureuse numérique. Pour cette raison, USA Today a réalisé un guide afin de ne rien oublier.

Changer chaque mot de passe

Votre navigateur enregistre tous vos mots de passe, alors il faut les changer. C'est peut-être douloureux, mais vous n'avez pas le choix. N'oubliez pas vos comptes Apple et Google. Concernant Netflix, on vous laisse voir avec votre ex qui de vous deux gardera les codes.

Mentez

Quand vous êtes proche de quelqu'un, cette personne en sait beaucoup sur vous. Cela inclut la ville où vous avez grandi, le nom de jeune fille de votre mère, le nom de votre premier animal de compagnie… Vous voyez de quoi on parle? Il s'agit des questions de sécurité, courantes pour préserver un compte important. Si votre ex est particulièrement féru de technologie, ou tout simplement vicieux, assurez-vous de faire ceci: connectez-vous sur les sites qui contiennent des informations importantes, comme votre compte bancaire ou votre assurance maladie. Puis trouvez les fameuses questions de sécurité et changez les réponses en les truquant. Mais attention à vous souvenir de vos mensonges!

Vérifiez vos factures

Redoublez d'attention sur tous vos comptes pour vérifier lesquels vous partagiez. Votre abonnement téléphonique et vos services de streaming pour la télé ou la musique sont un bon début. Si vous ne vous souvenez plus de tout ce que vous partagiez, rendez-vous sur votre application bancaire et vérifiez paiement par paiement.

N'oubliez pas les appareils électroniques

Des caméras de surveillance aux enceintes connectées, un accès au compte peut permettre à votre ex de vous regarder ou de vous écouter sans que vous le sachiez. Oui, c'est flippant. Là aussi, pensez à changer tous les mots de passe.

Bannissez les mauvais souvenirs

C'est toujours douloureux de voir apparaître dans vos photos ou sur Facebook un souvenir avec votre ex, vous remémorant de bons (ou de mauvais) moments. Sur Facebook, rendez-vous dans facebook.com/memories, puis «Masquer un contact» dans les paramètres. Ensuite, saisissez le nom de la personne que vous souhaitez oublier. Enregistrez. Idem pour Apple Photos et Google Photos.