Une fillette russe de 2 ans retrouvée vivante après trois nuits seule dans la forêt

Repéré sur Newsweek

Après avoir passé trois nuits seule dans les bois, éloignée de sa famille, une fillette de 22 mois a été retrouvée vivante, signale Newsweek.

D'après le Moscow Times, Lyudmila Kuzina, surnommée Lyuda, avait disparu mardi 17 août, dans la région du Smolensk, à l'ouest de la capitale russe. C'est en suivant sa mère et sa grande sœur pour se rendre à la maison de leurs voisins que la petite fille s'est perdue.

L'incident ressemble étrangement à un cas similaire, survenu en 2016, lorsqu'un petit garçon de 3 ans, Tserin Dopchut, a été perdu dans le désert sibérien durant trois jours. L'enfant aurait survécu en mangeant une tablette de chocolat qu'il avait gardée sur lui. Malgré des températures extrêmement basses, Tserin était vêtu uniquement d'une chemise et de chaussures, et ne portait même pas de manteau. Dans les deux cas, les bambins ont été perdus dans la nature russe et pour la même durée. En revanche, contrairement à Tserin, Lyuda n'avait ni nourriture ni eau pour se sustenter, ce qui rend sa survie encore plus incroyable.

Tirer des leçons de ce miracle

Après que la fillette a été portée disparue, un effort massif de recherche a été déployé dans la région. Il impliquait 400 volontaires, la police et des plongeurs qui ont fouillé les plans d'eau des alentours. Ce n'est qu'au bout du quatrième jour de recherche que Lyuda a été retrouvée, lorsqu'un groupe de chercheurs volontaires s'est arrêté pour prendre une pause, à 4 kilomètres de la maison des Kuzina. Ils ont entendu un couinement inhabituel, qui s'est avéré provenir de la petite fille. «Ils l'ont retrouvée dans des branches, sous un arbre», raconte Antonina Kuzina, la maman de Lyuda.

Juste après avoir été trouvée, la fillette a «immédiatement tendu ses petits bras à ses sauveteurs pour s'y accrocher fermement», rapporte le groupe de secours Salvar. Elle était «très affaiblie, piquée par des insectes, mais, le plus important, elle était en vie!». «Tout le monde sanglotait. Aussi bien les volontaires endurcis par l'expérience que les novices qui ont répondu à l'appel pour la première fois, ainsi que les riverains», peut-on lire dans le Moscow Times.

Lyuda a ensuite été placée en soins intensifs le vendredi 20 août, et a été transférée dans un autre service de l'hôpital le 21 août. Malgré son jeune âge, la petite fille de presque 2 ans semble avoir tiré une importante leçon de cette épreuve. «Elle est catégorique, elle ne fuira plus jamais maman», a déclaré Antonina. «Je ne sais pas pendant combien de temps elle se souviendra de cette promesse, mais au moins, elle l'a faite.»