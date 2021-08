Le Cipriani, une enclave de luxe et de gastronomie créative à Venise

Temps de lecture: 5 min

C'est le goût délicieux de la tradition (la sauce pomodoro à la tomate) que les cuisiniers et cuisinières vénitiens des restaurants, trattorie, des étoilés Michelin mettent en œuvre dans les meilleures tables de la Cité des Doges.

La terrasse du restaurant Cip's Club. | Groupe Belmond

La cuisine moderne de recherches et de créativité (des plats sucrés-salés) reste confidentielle, on le voit bien au Cip's Club, le bon restaurant sur les eaux de l'Hôtel Cipriani complet tous les soirs: admirable vue sur les quais de Venise, la place Saint-Marc et le quai des Esclavons où s'élève le mythique Danieli (le plus ancien hôtel de Venise). Quel panorama fascinant à travers les eaux du bassin de Saint-Marc!

Voici la carte actuelle du Cip's Club composée et envoyée par le chef vénitien Roberto Gatto, étoilé Michelin.

Roberto Gatto, chef du Cip's Club. | Groupe Belmond

Hors-d'œuvre

Le thon au poivre noir et épices, mozzarella, sauce aux anchois, citron (48 euros)

Le cœur d'artichaut de Sant'Erasmo, crevettes à l'huile de Garda (38 euros)

La crème de cabillaud en croûte, sauce au vieux parmesan, truffe noire et pignons (38 euros)

Les fines tranches de bœuf, sauce Cipriani, un classique à Venise (42 euros)

Les fleurs de courgettes au fromage d'Asagio, ricotta, courgettes, salade au basilic (34 euros)

Au Cip's Club, le carpaccio Cipriani. | Groupe Belmond

Soupes et pâtes

La crème de tomates en gaspacho au homard (34 euros)

Le risotto Nano Vialone au fromage, fleurs de courgettes et scampi (44 euros)

Les pâtes linguine au homard, sauce épicée (42 euros)

Les gnocchi d'aubergines, fromage de chèvre en fondue au basilic (38 euros)

La pasta taglioni verde en gratin au jambon, spécialité fameuse (40 euros)

Les langoustines alla bussara aux pâtes de Murano (60 euros)

La mixed salad (22 euros)

Les légumes grillés, huile d'olive extra (23 euros)

Au Cip's Club, les nouilles vertes. | Groupe Belmond

Du marché du Rialto

Les scampi frits, pommes de terre et chanterelles (50 euros)

Le foie de veau vénitienne à la polenta, spécialité locale (42 euros)

Le steak de bœuf Sorana, sauce moutarde et légumes (28 euros)

La côtelette de veau milanaise, salade et tomates (48 euros)

Dîner tous les soirs de la semaine.

Au Cip's Club, le cippamisù. | Groupe Belmond

C'est la partition culinaire du brillant chef Davide Bisetto étoilé à Paris au Royal Monceau dans les années 2000 et à l'Oro vénitien en 2019 qui retient l'attention des gourmets.

Davide Bisetto, chef du restaurant Oro de l'Hôtel Cipriani. | Hôtel Cipriani

Ce grand cuisinier formé à Paris est heureux de s'inspirer de la mémoire de la Cité côté joies du palais et régal des papilles.

Au restaurant Oro de l'Hôtel Cipriani, les crevettes marinées aux œufs et caviar. | Davide Bisetto

Bloody Mary et spaghetti délicieux

Le chef étoilé d'Oro, le grand restaurant du Cipriani de l'île de la Giudecca, a mis au point en 2020 une recette magistrale de pasta longue servie au menu du soir (250 euros) de l'Hôtel Cipriani. Ce sont des spaghettis de semoule dure qui viennent de l'Azienda Agricole Saluzzi à Forenza en Basilicate. La pâte est travaillée à l'eau, à basse température. L'Oro delle terra, c'est son nom, est conditionnée en paquet de 500 grammes.

Le temps de cuisson de la pâte s'élève de neuf à onze minutes. La base de la sauce aux tomates lyophilisées est constituée d'une cuillère de Worcestershire sauce, une de vodka, une de jus de citron et quelques gouttes de Tabasco. On termine la cuisson en y ajoutant au dernier moment de la tomate concassée assaisonnée d'huile, de sel et de poivre. Ce plat de pasta historique a été sacré Meilleurs spaghetti du monde par des journalistes et professionnels de Venise.

Au restaurant Oro de l'Hôtel Cipriani, le bar à la sauce escabèche. | Davide Bisetto

Que va devenir le mythique Cipriani?

Depuis 2019, le nordiste Bernard Arnault, fondateur de LVMH, est le propriétaire du légendaire hôtel-restaurant Cipriani, le parc, la piscine, le spa, la table étoilée du chef Davide Bisetto.

La terrasse du restaurant Oro. | Tyson Sadlo

La clientèle la plus chic du globe continue de venir dès le printemps occuper les quatre-vingt-dix chambres et suites de cette résidence élégante genre Relais & Châteaux édifiée sur l'île de la Giudecca qui a accueilli Lady D., les Rothschild, Jack Lang et son épouse, George Clooney, les Wertheimer (Chanel), le producteur Marin Karmitz, le financier Jean-Paul Elkann et la crème des festivaliers de la Mostra au début septembre.

«Le Cipriani reste une enclave de luxe à Venise» (Michelin 2021) et la piscine olympique nichée au bord des eaux reste le joyau de l'hôtel tout rose (300 employés) entré en 2019 dans l'escarcelle de Bernard Arnault et de ses enfants.

Ils occupent les suites avec vue et dégustent les plats vénitiens du Cip's Club. La plus belle table de Venise?

À l'Hôtel Cipriani, une chambre. | Helen Cathcart

C'est l'hôtel cinq étoiles par excellence, un îlot de sérénité et de bien-être à l'écart de la foule, une sorte de club pour privilégiés de la (bonne) vie qui se pointent plusieurs fois par an dès le printemps: l'été et septembre, octobre sont très courus.

Le Cipriani lancé en 1958 par la famille de restaurateurs éponymes (le Harry's Bar, fleuron en herbe de la Cité) ne date pas d'hier, mais d'avant-hier. C'est une sorte de pension de famille chic et chère (chambres à 1.900 euros cet été) d'un autre âge pour Bernard Arnault devenu un hôtelier visionnaire, à Saint-Tropez par exemple.

Jusqu'aux années 1960-1980, les filles Guinness étaient alors propriétaires de cet hôtel de rêve. Ce sont elles qui l'ont vendu à la famille Cipriani puis à Jim Sherwood, le financier anglo-saxon qui l'avait acheté pour une dizaine de millions de livres. Le Cipriani est désormais dans le giron du groupe LVMH et les enfants de Bernard Arnault ont adopté l'hôtel au parc verdoyant et au restaurant le Cip's Club logé sur les eaux. Plein tous les soirs.

Il est évident que pour Bernard Arnault, le Cipriani à la piscine olympique (une bévue des architectes perdus dans la dimension), doit être modernisé surtout les chambres, suites et le restaurant intérieur qui sont d'un autre âge: il faut intégrer le Cipriani dans le corpus de la chaîne Cheval Blanc comme à Courchevel, Saint-Tropez et Paris.

À l'Hôtel Cipriani, la piscine. | Martino Dini

Certes, le Cipriani en lisière de l'île de la Giudecca reste un des plus beaux hôtels de vacances en Europe de par sa situation ô combien privilégiée sur les eaux vénitiennes, mais les intérieurs, chambres, suites et parties communes remontent aux années 1970-1980. Mais rien n'a été fait pour l'embellir et lui conférer chic et charme au XXIe siècle. Sera-t-il un jour un hôtel Dior? Delphine Arnault, vice-présidente de la marque historique, en a-t-elle eu le projet? Que sera le Cipriani en 2025? Mystère.

Le Belmond Cipriani

Sur l'île de la Giudecca, à dix minutes en vaporetto (gratuit) de l'hôtel, départ et arrivée place Saint-Marc. Giudecca 10 30133 Venise.

Tél.: +39 041 240 801.

Chambres à partir de 780 euros.

Piscine et parc, petit déjeuner d'exception.

Fermeture mi-novembre.

Le vaporetto de l'Hôtel Cipriani. | Tyson Sadlo