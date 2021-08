Votre date est-il un narcissique? Voici les signes qui ne trompent pas

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur USA Today

Si vous êtes sur les applications de rencontres, méfiez-vous des narcissiques. «Ces personnes sont très attirantes au début d'une relation», indique le Dr Ramani Durvasula, un psychologue clinicien spécialisé en narcissisme. «Mais une relation avec un narcissique est toujours accompagnée de manipulation, de dévalorisation et d'autres formes d'abus», rappelle-t-il.

D'après la Mayo Clinic, le trouble de la personnalité narcissique est un état mental caractérisé par un sentiment d'importance, un manque d'empathie et un besoin d'attention et d'admiration. D'autres traits spécifiques incluent une sensibilité à la critique, une tendance à vouloir avoir le contrôle, un sens de la victimisation et de la paranoïa. Selon la Cleveland Clinic, 5% des personnes souffrent du trouble de la personnalité narcissique, mais ce chiffre n'est sûrement que la face émergée de l'iceberg, les narcissiques demandant rarement de l'aide.

«La promesse que beaucoup font est la suivante: ça ira mieux plus tard, ça ira mieux quand nous nous connaîtrons mieux, ça ira mieux quand on habitera ensemble, ça ira mieux quand on sera fiancés, ça ira mieux quand on sera mariés», énonce Dr Durvasula. «Mais non, ça ne changera jamais.» Pour lui, même s'il est difficile de repérer les traits d'une personne narcissique dès le premier rendez-vous, il est crucial de faire attention aux signes qui ne trompent pas. Pour USA Today, il liste les signaux d'alerte.

Ils vous donnent trop, et trop rapidement

Presque toutes les relations narcissiques commencent par un «bombardement amoureux». Cela consiste par exemple à emmener son ou sa partenaire en week-end romantique pour un rendez-vous précoce, ou à lui offrir un cadeau considéré comme excessif. Pendant cette phase, le narcissique peut aussi s'ouvrir sur des sujets très personnels. Mais ne vous y trompez pas: ce type de vulnérabilité n'est pas une intimité saine. C'est de la manipulation qui sera probablement suivie de dévaluation. «C'est comme si, dès que le narcissique vous avait capturé, il ne s'intéressait plus à vous», dit Dr Durvasula.

Ils rendent votre connexion trop belle pour être vraie

Prêtez attention à la façon dont votre interlocuteur parle de vous. Pour le psychologue, s'il commence à vous déclarer des choses magiques telles que «Je n'ai jamais ressenti une connexion aussi intense avec qui que ce soit» ou «Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi» dès le début de votre relation, vous devriez vous méfier. Il en va de même face aux textos incessants. Si la personne vous demande d'aller à son rythme, cela donne le ton pour la suite de la relation…

Ils dénigrent leurs ex

Écoutez attentivement la façon dont il évoque ses ex. S'il dénigre d'anciens ou anciennes partenaires de manière vindicative, vous devriez vous demander dans combien de temps il parlera de vous ainsi, prévient Dr Durvasula.

Ils sont très pointilleux sur leur apparence

«Bien sûr, toutes les personnes bien coiffées et habillées ne sont pas narcissiques», précise le psychologue. Mais il conseille de faire attention à la manière dont votre date parle de l'apparence des autres ainsi que de la sienne. «Ils sont presque snobs et méprisants à l'égard des autres», indique-t-il. «Ils font passer l'apparence avant la connexion. Ils sont tellement occupés à essayer de bien paraître qu'ils ne voient même plus la personne en face d'eux.»