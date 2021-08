Comment savoir si vous êtes atteint ou pas d'allergie alimentaire

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Alert

Bien que les allergies alimentaires semblent être à la hausse, les fausses idées abondent aussi et empêchent malheureusement les diagnostics et traitement appropriés d'une maladie. Science Alert fait donc le point sur certaines des rumeurs qui circulent.

«J'ai des symptômes après avoir mangé un certain aliment, donc ça doit être une allergie.»

Pas forcément. Des réactions indésirables aux aliments peuvent survenir pour diverses raisons et relèvent toutes du terme générique d'«hypersensibilité alimentaire». Cela inclut aussi bien les allergies que les intolérances alimentaires. Les premières provoquent des symptômes allant de la démangeaison oculaire à l'anaphylaxie –un gonflement sévère de la gorge ou de la langue pouvant causer des difficultés respiratoires graves. Certains de ces symptômes sont similaires à ceux causés par une intolérance alimentaire et une exclusion totale de l'aliment déclencheur n'est pas obligatoire.

«Je peux simplement faire un diagnostic d'allergie en ligne.»

Une recherche en ligne est susceptible de vous fournir une longue liste d'aliments qui peuvent être à l'origine de vos symptômes. Mais bon nombre de tests ne sont pas fondés sur des preuves et peuvent entraîner des restrictions alimentaires auto-imposées injustifiées. Le seul test d'allergie qui se base sur des preuves est celui de l'allergie IgE (réaction immédiate). Il s'agit de tests cutanés et sanguins IgE spécifiques. Cependant, la meilleure méthode de diagnostic de l'allergie alimentaire reste l'administration orale de doses précises et croissantes de l'aliment suspect. Mais attention, elle doit être réalisée sous surveillance médicale.

«Je dois éviter beaucoup d'aliments pour contrôler mon eczéma.»

Non, la nourriture ne provoque pas d'eczéma. Il y a d'autres facteurs environnementaux qui sont impliqués dans cette réaction cutanée. Pour la plupart des gens, un traitement médical approprié suffit à contrôler cette maladie.

«Les avertissements “peut contenir” sont là pour protéger les fabricants.»

L'étiquetage des allergènes alimentaires s'est amélioré ces dernières années avec la mise en œuvre de la législation européenne de 2014. Mais il a des limites. Le libellé des avertissements n'est pas standardisé et ne donne pas d'indication du niveau de risque. Il n'est donc pas surprenant que ce type d'avertissement soit considéré avec méfiance par certains. L'approche la plus sûre reste d'éviter tous les produits présentant ce type de message.

«Pour les allergies alimentaires, il suffit d'éviter l'aliment déclencheur.»

Non seulement cela présente un risque nutritionnel potentiel, mais l'exclusion de certains aliments nécessite une planification minutieuse et une vigilance constante. Pour les individus allergiques aux IgE, une exposition accidentelle à l'aliment déclencheur peut provoquer des symptômes très graves et donc une anxiété considérable le reste du temps. Il est d'ailleurs prouvé qu'être allergique à un aliment a un effet néfaste sur la qualité de vie. À l'heure de l'abondance des informations en ligne, il est plus que jamais important de vous assurer d'utiliser des sources fiables.